L’anno scorso Google ha rinnovato l’app Fitbit, tuttavia non tutte le statistiche sono state aggiornate. Le metriche relative a sonno, cuore, stress e salute sono state tralasciate, ma ora la società sta iniziando a rimediare. L’app Fitbit sta infatti ricevendo un’importante riprogettazione della pagina delle statistiche relative al sonno. Ecco l’implementazione attuale.

L’app Fitbit ottiene una nuova pagina delle statistiche relative al sonno

La nuova pagina del sonno è suddivisa in quattro schede nella parte superiore (Giorno, Settimana, Mese e Anno) e offre una visualizzazione a colpo d’occhio di tutte le informazioni necessarie sul sonno della notte scorsa, mentre in precedenza c’era una visualizzazione settimanale che richiedeva di scegliere un giorno. La nuova sezione mostra la durata del sonno e il punteggio in varie forme e le informazioni sul sonno della notte scorsa sono suddivise in tre schede/pagine.

La sequenza temporale del sonno permette di sapere esattamente a che ora ci si è svegliati la notte scorsa tramite una pressione prolungata sul grafico, inoltre si potrà accedere a ulteriori informazioni sul sonno, come la variazione stimata dell’ossigeno, la frequenza cardiaca, il russamento, l’irrequietezza e il profilo del sonno mensile. Le altre schede in alto consentono di vedere com’è cambiato il proprio modo di dormire nel tempo. Al momento della scrittura questa riprogettazione del sonno non sembra ancora ampiamente implementata nell’app Fitbit, tuttavia Google afferma che verrà lanciata a partire da oggi e che sarà disponibile nei prossimi giorni.