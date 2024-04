WhatsApp si è aggiornato in queste ore alla versione 2.24.8.13 beta, che non sembra a prima vista portare cambiamenti rilevanti: guardando sotto la superficie però, il nuovo update ci conferma come il team di sviluppatori sia al lavoro su una novità riguardante gli aggiornamenti di stato dei contatti.

Notifiche per gli aggiornamenti di stato in arrivo su WhatsApp

Il mese scorso vi abbiamo parlato di una novità per gli aggiornamenti di stato in fase di test a partire dalla versione 2.24.6.19 di WhatsApp Beta, che prevede la possibilità di menzionare o taggare altri utenti e la ricezione di una notifica da parte di questi ultimi, esattamente come per altri social. Con questa funzione, una volta che un contatto viene menzionato in uno stato, riceve una notifica specifica che lo avvisa della citazione, così da non perdersi l’aggiornamento stesso.

Sembra che gli sviluppatori di WhatsApp stiano esplorando funzionalità aggiuntive per avvisare gli utenti sui nuovi aggiornamenti di stato, con o senza menzioni. Come possiamo vedere nello screenshot qui sotto (via WABetaInfo), l’app sta testando una funzione per ricevere le notifiche riguardanti aggiornamenti di stato non ancora visti.

È probabile che l’app consentirà di scegliere alcuni contatti preferiti, in modo da inviare una notifica quando uno di questi pubblica un nuovo aggiornamento, indipendentemente dalla presenza di menzioni o meno; non è da escludere che WhatsApp possa inviare notifiche di questo tipo quando riguardano gli utenti contattati più spesso all’interno dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Questa tipologia di notifica è attualmente in fase di test, e dunque non è disponibile per tutti gli utenti nemmeno sulla più recente versione di WhatsApp Beta. In ogni caso, se volete provare per primi le nuove funzionalità che vengono costantemente aggiunte all’interno dell’app di messaggistica, potete aderire al programma beta del Google Play Store a questo indirizzo. Nel caso il programma di test fosse al completo, sappiate che potete sempre optare per il download e l’installazione manuale di uno specifico APK tramite APKMirror.

Che abbiate o meno aderito al programma beta, potete verificare l’arrivo di aggiornamenti dell’app di WhatsApp seguendo il badge qui in basso. Vi ricordiamo che potete seguirci proprio tramite WhatsApp attraverso i nostri canali, uno dedicato alle news e uno alle migliori offerte del momento.