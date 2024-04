Chi acquista un prodotto Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o per la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Con riferimento agli update, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione software dedicata ai possessori di Samsung Galaxy Watch6, particolarmente attesa in quanto dovrebbe risolvere un bug introdotto di recente con un precedente aggiornamento.

Nuovo update per Samsung Galaxy Watch6

Il bug a cui facciamo riferimento riguarda il funzionamento del touchscreen dello smartwatch del colosso coreano e, proprio per tale motivo, il team di sviluppatori si è messo subito all’opera per implementare una soluzione.

Il nuovo aggiornamento porta il firmware di Samsung Galaxy Watch6 alla versione R930XXU1AXC2 e ha un “peso” di circa 136 MB (la versione destinata a Samsung Galaxy Watch6 Classic potrebbe essere differente).

Segnalato per il momento in Corea del Sud, l’update in questione nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato anche per i modelli commercializzati in altri Paesi.

Stando a quanto è stato reso noto dagli sviluppatori, oltre ai classici miglioramenti dell’affidabilità, tale aggiornamento dovrebbe portare con sé la risoluzione dei problemi riscontrati con il touchscreen e a causa dei quali non era possibile riattivare lo smartwatch toccando il suo display. Per quanto riguarda le patch di sicurezza, invece, l’aggiornamento non include quelle di aprile 2024.

Per verificare la disponibilità di un update è possibile procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle impostazioni dello smartwatch all’interno dell’app Galaxy Wearable (la trovate sul Google Play Store seguendo questo link) ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software, ove si trova l’opzione per il download.

