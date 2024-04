Vi ricordate il rumor di inizio febbraio che parlava di Samsung pronta a lanciare una versione aggiornata di Galaxy Tab S6 Lite e di Galaxy Watch4? Ecco, nel frattempo Galaxy Tab6 Lite 2024 è diventato realtà, mentre dell’orologio intelligente non abbiamo più sentito parlare. Almeno fino ad ora.

A chiudere il cerchio delle indiscrezioni, che non a caso indicavano l’arrivo imminente di tre nuovi smartwatch Samsung invece dei canonici due, ci pensa la notizia di oggi: in rampa di lancio, assieme a Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Classic, a quanto pare ci sarebbe anche un’opzione più economica, ovvero Galaxy Watch FE.

Samsung Galaxy Watch FE: il ritorno di Galaxy Watch4

I colleghi di AndroidHeadlines hanno trovato le prime tracce di Galaxy Watch FE, che corrisponde ai codici SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N. I tre codici indicano rispettivamente la versione destinata al mercato globale, quella per il mercato statunitense e infine quella per il mercato coreano. A suggerire che Galaxy Watch FE possa essere un “remake” c’è anche la somiglianza col codice di Galaxy Watch4, che è invece SM-R860F.

Come sappiamo, “FE” sta per “Fan Edition”: una denominazione introdotta da Samsung nel settembre 2020 con Galaxy S20FE per indicare una versione economica del proprio flagship, e poi estesa anche ad altre categorie di prodotti, come tablet e auricolari (vedi le recenti Galaxy Buds FE). Insomma, “FE” indica una fascia di prodotti con caratteristiche anche di buon livello, ma qualche rinuncia e soprattutto prezzi più economici: Galaxy Watch FE, se davvero si farà, dovrebbe inserirsi naturalmente in questo filone.

D’altra parte non si tratterà di un prodotto fuori tempo massimo. Anzi, per un occhio poco esperto potrebbe essere difficile distinguerlo dai prodotti più recenti. Galaxy Watch4 infatti in termini di design è molto vicino alle due generazioni successive, ovvero a Galaxy Watch5 e Galaxy Watch6. Non serviranno grandi ritocchi estetici perché Galaxy Watch FE risulti un prodotto attuale.

Più che di un design senza tempo, però, dovremmo forse parlare di un design ancora in tempo. Sappiamo infatti che, secondo alcune voci di corridoio, il colosso coreano avrebbe in progetto un ripensamento radicale dell’estetica dei suoi orologi, con l’abbandono della caratteristica cassa circolare per il passaggio ad una quadrata: una rivoluzione che potrebbe avere luogo già quest’anno a partire dai Galaxy Watch7, o per cui servirà aspettare il 2025 e i Galaxy Watch8.

Galaxy Watch FE: possibile scheda tecnica

Se il quadro delineato sarà confermato dei fatti, significa pure che potenzialmente abbiamo già tra le mani la scheda tecnica di Galaxy Watch FE, dal momento che dovrebbe coincidere con quella di Galaxy Watch4. E si tratta di una dotazione niente male, con un pacchetto di sensori completo di accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di luce ambientale, bussola, sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca (8 pd) e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), e infine sensori per l’ECG e per l’analisi impedenza biologica BIA. Il sistema operativo sarà ovviamente WearOS, e il tutto dovrebbe essere mosso dal processore Exynos W920, con a disposizione 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione.

Per capire quanto sarà invitante Galaxy Watch FE, chiaramente, all’appello manca un dato fondamentale: il prezzo. E non è neppure detto che la cosa giusta sia aspettare Galaxy Watch FE se volete comprare uno smartwatch Samsung economico: con i fortissimi sconti di questi giorni su Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, infatti, si può arrivare a spendere solo 79 euro.

In copertina Samsung Galaxy Watch 6