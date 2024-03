Samsung ha deciso di ampliare il portafoglio di tablet offerti agli utenti con un nuovo modello economico: stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Il nuovo tablet del colosso coreano, infatti, è apparso nel sito Web della divisione rumena di Samsung (trovate qui la pagina dedicata) e va a prendere il posto del modello lanciato nel 2022.

Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Protagonista di diverse anticipazioni nelle ultime settimane, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è animato da un processore octa-core (dovrebbe trattarsi di un Samsung Exynos 1280) e può contare su un display da 10,4 pollici con risoluzione WUXGA e supporto S Pen (funzionalità, quest’ultima, che lo rende un dispositivo interessante anche in ambito lavorativo).

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (con la possibilità di espanderla grazie al supporto MicroSD).

Passando al settore imaging, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) presenta frontalmente una fotocamera da 5 megapixel per i selfie e le videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio un singolo sensore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo tablet del colosso coreano troviamo due altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos e una batteria da 7.040 mAh che, a dire del produttore, dovrebbe garantire fino a 14 ore di utilizzo.

Dal punto di vista software, infine, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) arriva sul mercato con l’interfaccia One UI 6.1 (basata su Android 14) e con varie applicazioni del colosso coreano, come ad esempio Samsung DeX e Samsung Knox.

Il tablet potrà essere acquistato sia in versione solo WiFi che in versione dotata anche di connettività LTE e le colorazioni disponibili sono tre (Oxford Grey, Mint e Chiffon Pink).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità del suo nuovo tablet in Italia.