Avete uno smartwatch vecchio e volete cambiarlo con un nuovo modello? Dovreste dare uno sguardo sul sito MediaWorld, perché potreste riuscire ad acquistare Samsung Galaxy Watch6 a 79 euro o addirittura a meno sfruttando la promozione SChange: vediamo come fare per approfittarne subito.

Samsung Galaxy Watch6 in offerta a 79 euro o meno con SChange di MediaWorld

Samsung Galaxy Watch6 è l’ultimo modello di smartwatch della casa di Seoul ed è stato lanciato la scorsa estate in compagnia di Galaxy Watch6 Classic (anch’esso rientrante nella promozione). Si tratta di un dispositivo Wear OS con schermo Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 o 1,5 pollici (a seconda del modello, da 40 o 44 mm) e SoC Exynos W930 affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

A livello di sensori offre Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone (tramite app Samsung Wearable), Wi-Fi, LTE (solo nell’apposita variante), NFC per i pagamenti in mobilità e GPS per il tracciamento dell’attività sportiva. A tal proposito, Samsung ha integrato il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per gestire tre sensori per benessere e attività: a disposizione monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, monitoraggio del sonno, ECG, misurazione SpO2, misurazione della Composizione Corporea, rilevamento cadute, tracciamento di tantissimi sport e non solo (qui le specifiche tecniche complete).

Galaxy Watch6 è stato lanciato la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di 319 euro (40 mm Bluetooth), ma in questi giorni (fino al 30 aprile 2024) potete approfittare della promozione SChange di MediaWorld per portarvelo a casa a 79 euro o persino meno. Come? Con SChange potete selezionare il ritiro in negozio e il “Pagamento al ritiro in negozio” tra i metodi di pagamento: in questo modo potrete portare in negozio il vecchio smartwatch da dare in permuta, che sarà valutato almeno 150 euro grazie alla supervalutazione.

Non tutti gli smartwatch possono essere utilizzati per la valutazione: per verificare se quello che volete dare via è in lista, potete inserire il nome del modello nel campo di ricerca presente a questa pagina. Le valutazioni non sono particolarmente generose, ma la supervalutazione di 150 euro vi consente di acquistare Samsung Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth a non più di 79 euro (visto il prezzo di partenza attuale di 229 euro per le varianti Graphite e Gold).

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo (o più su) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Se invece non avete alcuno smartwatch da rendere, li trovate al minimo su Amazon sia in versione Watch6 che Watch6 Classic. Se invece siete interessati ad altre offerte sulla tecnologia occhio ai nuovi sconti Spring Party MediaWorld.