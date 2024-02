Come noi tutti ben sappiamo Samsung non produce solo smartphone, tralasciando l’intero ecosistema degli elettrodomestici, per i fan del settore mobile il colosso sviluppa e produce anche smartwatch e tablet; la recente presentazione dei nuovi Galaxy S24 potrebbe aver lasciato i numerosi fan affamati di indiscrezioni con la bocca asciutta ma, in realtà, abbiamo già visto come le indiscrezioni non si fermino mai.

Di recente per esempio, guardando agli smartwatch, abbiamo potuto vedere alcune informazioni preliminari sui prossimi Samsung Galaxy Watch7, i wearable dell’azienda attesi per questa estate, la futura gamma potrebbe essere composta da due o addirittura tre modelli ma per il momento si sa solo che potrebbero essere equipaggiati con il chip Exynos W940, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Ad ogni modo, oggi parliamo di anticipazioni, visto che il solitamente affidabile Roland Quandt ha condiviso su X (ex Twitter) alcune interessanti notizie su dei possibili nuovi dispositivi Samsung in arrivo nel prossimo futuro.

Samsung starebbe lavorando a nuove versioni di Galaxy Watch4 e Galaxy Tab S6 lite

Ebbene, sembra che il colosso coreano abbia intenzione di lanciare a breve due nuovi dispositivi, in realtà versioni aggiornate di uno smartwatch e di un tablet che già conosciamo.

Partiamo da Galaxy Watch4, lo smartwatch dell’azienda ha riscosso un ottimo successo nel corso del tempo, tanto da essere ancora protagonista di numerose interessanti offerte a distanza di tempo, nonostante siano disponibili due nuove generazioni di dispositivi analoghi.

Secondo quanto riportato e considerando il presunto arrivo della futura gamma menzionata in apertura nel corso dell’estate, ci si aspetta che Samsung abbia intenzione di lanciare la nuova versione di Galaxy Watch4 entro i prossimi mesi, probabilmente equipaggiata con un processore Exynos più veloce.

Il secondo, presunto nuovo dispositivo, sarebbe la terza incarnazione di un tablet originariamente lanciato nel 2020, ovvero Samsung Galaxy Tab S6 lite: già nel 2022 l’azienda aveva proposto una versione rinnovata del dispositivo in questione equipaggiandola con cornici sottili, una S Pen, altoparlanti stereo sintonizzati AKG, uno slot per schede microSD, Samsung DeX, una porta USB Type-C e connettività LTE.

Sembra ora che la società abbia intenzione di sfornare una nuova variante del tablet in questione per l’anno 2024, non è chiaro al momento su quali migliorie potrebbe contare la prossima versione, ma è plausibile che come minimo venga utilizzato un processore più potente, forse un display con una frequenza di aggiornamento più elevata e magari il supporto alla connettività 5G e versioni più recenti di Bluetooth e Wi-Fi.

Al momento sappiamo dunque poco e nulla sulle nuove versioni di Galaxy Watch4 e Galaxy Tab S6 lite ma, considerando le tempistiche ristrette, trapeleranno sicuramente a breve ulteriori dettagli in merito; noi dal canto nostro, non mancheremo di tenervi informati al riguardo.

