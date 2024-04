Sul finire dello scorso anno Redmi ha presentato in Cina gli smartphone della serie Redmi K70, gli ultimi dispositivi di punta del brand vantavano un equipaggiamento di tutto rispetto considerando che la variante standard e quella Pro montavano rispettivamente i processori Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 3.

È ormai trascorso qualche mese dal loro avvento ed è dunque già tempo di parlare dei successori, lo sguardo degli appassionati del brand è infatti già rivolto ai prossimi smartphone della gamma Redmi K80, sui quali hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni; diamo un’occhiata insieme.

Le prime indiscrezioni sui futuri Redmi K80: Snapdragon 8 Gen 4 e una batteria più capiente

Secondo quanto condiviso dal leaker Smart Pikachu sul social network cinese weibo, l’azienda si starebbe concentrando nello sviluppo degli smartphone della futura famiglia Redmi K80 puntando a componenti hardware di alto livello, questa scelta sembra che possa al contempo ridurre la gamma di smartphone rispetto alla precedente generazione, da tre a due modelli.

Si parla infatti, per il momento, solo di Redmi K80 e Redmi K80 Pro, mentre il possibile successore di Redmi K70E potrebbe cambiare famiglia e passare alla serie Redmi Note; ad ogni modo il leaker ha condiviso alcuni miglioramenti che dovrebbero essere apportati dall’azienda rispetto agli smartphone della precedente generazione.

Come prima cosa, sembra che Redmi abbia intenzione di aumentare la capacità delle batterie montate sui due dispositivi, Redmi K70 e Redmi K70 Pro erano entrambi equipaggiati con moduli da 5.000 mAh, mentre i successori sembra che potranno contare su 500 mAh in più, arrivando dunque a vantare batterie da 5.500 mAh.

Per quel che riguarda il presunto, secondo miglioramento, sembra che l’azienda sia intenzionata ad adottare l’ultimo processore (non ancora presentato ma già protagonista di alcune indiscrezioni) di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 4: il chipset in questione però dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per la variante Pro, mentre quella classica potrebbe essere equipaggiata con lo Snapdragon 8 Gen 3, in maniera simile a quanto già successo con Redmi K70 e Redmi K70 Pro che vantavano rispettivamente lo Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 3.

Le informazioni per il momento sono principalmente queste, anche se sembra che gli smartphone potrebbero vantare un telaio in metallo, retro in vetro e dei display con risoluzione 2K come la precedente generazione. Non ci sono informazioni riguardo le possibili tempistiche di presentazione e commercializzazione ma, prendendo per buone le voci riguardanti i processori, è lecito presumere che possa volerci ancora qualche mese considerando che Qualcomm dovrebbe presentare il suo prossimo chipset di punta verso il mese di ottobre. C’è quindi tutto il tempo per ricevere nuove informazioni al riguardo, informazioni che non mancheremo di condividere con voi.

In copertina Redmi K70