Il settore dei social network è sempre più competitivo e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori di un colosso come Facebook sia costantemente impegnato in un lavoro volto al miglioramento della piattaforma.

Tra le novità studiate per garantire agli utenti un’esperienza più piacevole vi è una soluzione dedicata in particolare ai contenuti video: ci riferiamo ad un nuovo player che il team del colosso dei social definisce come un sistema che “riunisce Reels, video più lunghi e contenuti live in un’unica esperienza coinvolgente a schermo intero”.

Un nuovo player multimediale per Facebook

Se fino a questo momento, toccando un video, il tipo di visualizzazione era diverso a seconda del contenuto in questione, con il nuovo sistema quando si tocca un video in un punto qualsiasi di Facebook si vedrà un filmato a schermo intero (con orientamento verticale).

Il nuovo lettore video di Facebook include anche un sistema migliore di consigli (a seconda delle preferenze di ciascun utente) e nuovi controlli (come quello che consente di cambiare l’orientamento del filmato).

Il team di sviluppatori di Facebook ha anche pensato alla possibilità di passare rapidamente alla parte del filmato di maggior interessere per gli utenti attraverso un sistema di scorrimento nella parte inferiore del player.

Il nuovo player, infine, potrà anche contare su appositi comandi per consentire agli utenti di tornare indietro di dieci secondi, mettere in pausa la riproduzione e avanzare rapidamente attraverso le parti che si vogliono saltare.

Verrà lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada nelle applicazioni dedicate ai dispositivi basati su Android e iOS. Il team di sviluppatori precisa che nel corso dei prossimi mesi tale novità sarà estesa ad altri mercati, per essere quindi implementata a livello globale.

La sfida a TikTok e alle altre soluzioni concorrenti è stata lanciata.

Potrebbe interessarti anche: Il futuro di Facebook e Instagram sarà sempre più basato sull’IA