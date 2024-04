WhatsApp ha smesso di funzionare all’improvviso? Instagram anche? No, non è un problema del vostro smartphone, potete stare tranquilli. Da qualche minuto infatti, a partire dalle 20:15 di oggi 3 aprile 2024, i famosi servizi social WhatsApp e Instagram risultano non essere più funzionanti da smartphone, computer e altri dispositivi, essendo del tutto down. Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

WhatsApp non funziona

Problemi ai server per WhatsApp e WhatsApp Web, dunque, come a volte è già accaduto in passato. Quando si prova ad aprire l’applicazione per smartphone, infatti, viene fuori il messaggio “Controllo messaggi in corso“, a indicare che il servizio non riesce a sincronizzare, per cui a inviare e a scaricare, i messaggi. Al momento l’azienda non ha comunicato le motivazioni dietro al problema ma potrebbe farlo nelle prossime ore.

Instagram non funziona

La stessa sorte sembra toccare anche a Instagram che seppur permetta di consultare il feed, non è possibile fare molto altro al momento. Alcuni utenti lamentano anche disconnessione del proprio account senza possibilità di ricollegarsi. Nel caso in cui pensiate che il problema non sia dovuto al servizio ma al vostro smartphone, potete dare un occhio alla nostra guida su Instagram non funziona.

Quando torneranno a funzionare WhatsApp e Instagram?

Al momento non c’è una comunicazione ufficiale da parte di Meta che sicuramente sarà già al lavoro per ripristinare i servizi. Potrebbero essere sufficienti pochi minuti oppure anche delle ore.

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo, nel caso, non riuscite più a inviare e scaricare i messaggi. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui potrebbe non essere un problema di poco conto.

Nel mentre, nessun problema su Telegram

Aggiornamento ore 20.38: i disservizi sembrano essere rientrati, WhatsApp e Instagram ora funzionano correttamente.

