Volete ampliare il vostro ecosistema Samsung? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon, visto che oggi è andato in offerta al minimo storico lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 in versione 44 mm. Si tratta di uno dei prodotti più completi sul mercato grazie all’ottima combinazione hardware e software, tra cui l’ottimo Wear OS. Attenzione però, se siete idonei c’è un secondo ulteriore sconto per voi, ecco i dettagli.

Samsung Galaxy Watch6 44mm in duplice offerta su Amazon

Se avete già uno smartphone Samsung e volete allargarvi oltre, potreste optare per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e/o per le cuffie Galaxy Buds FE: i due prodotti funzionano anche con il collegamento ad altri dispositivi, anche se danno del loro meglio con gli smartphone dello stesso produttore.

Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch Wear OS con display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,5 pollici, con risoluzione 432 x 432, e SoC Exynos W930 con CPU dual core a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC e GPS, oltre al sensore BioActive che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori. Non mancano sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e quello per la luminosità. La batteria è da 425 mAh sul modello da 44 mm, che è quello oggetto dello sconto. Ulteriori informazioni nella scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch6.

Samsung Galaxy Watch6 in versione 44 mm (Bluetooth) ha fatto il suo esordio al prezzo consigliato di 319 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 259,99 euro che scende a 209,99€ col coupon 50WATCH6. Non è finita qui però perché se siete idonei all’offerta del 20% sulla categoria moda (click qui per scoprirlo) di questi giorni, avrete a carrello un ulteriore sconto del 30% portando così il prezzo finale a 179€. Si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon con consegna rapida e inclusa. Se l’offerta vi ha convinto non vi resta che procedere all’acquisto cliccando il link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy Watch6 44 mm in offerta a 179€ invece di 259€ con coupon 50WATCH6 e sconto moda

Nel caso cercaste la versione Classic, sappiate che in offerta anche lei, ecco i dettagli.

