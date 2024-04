Samsung Galaxy Watch6 Classic è stato presentato a fine luglio 2023, ed è ad oggi lo smartwatch di fascia alta con WearOS del produttore coreano. Ogni volta che viene proposto in promozione rappresenta dunque un’interessante proposta per aggiungere un compagno di viaggio al proprio polso capace di monitorare la propria salute, ricevere e permetterci di rispondere alle notifiche in comodità e, da qualche anno, utilizzare anche varie applicazioni. Amazon lo propone con una doppia promozione per cui risulta davvero allettante ma non per tutti il secondo sconto è valido, vediamo di dettagli.

Samsung Galaxy Watch6 Classic, nuovo minimo storico su Amazon

Come sicuramente saprete Samsung Galaxy Watch6 Classic è molto simile alla versione Watch6, con la principale differenza di avere in più una ghiera girevole attorno al display, con conseguenti cambiamenti nelle dimensioni generali; inoltre, la versione Classic sostituisce la cassa in Armour Aluminum con una in acciaio inossidabile. Sulle restanti specifiche tecniche offre uno schermo Sapphire Crystal Super AMOLED (da 1,3 pollici per Watch6 Classic da 43 mm, oppure da 1,5 pollici per Watch6 Classic da 47 mm), con risoluzione 480 x 480. A disposizione anche il SoC Exynos W930 dual core, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna, sensore BioActive per il monitoraggio della salute, certificazione IP68 e batterie da 300 mAh (40 e 43 mm) o 425 mAh (44 o 47 mm). Ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Watch6 Classic.



A completamento di questo prodotto di qualità c’è il software, WearOS, che di recente ha ricevuto aggiornamenti importanti e il supporto a nuove applicazioni come WhatsApp e Gmail che permettono non solo di risponde alle notifiche ma anche di consultare le chat, rispondere ai vocali, scorrere le mail, etc.. come mostrato nella video recensione che trovate a fondo articolo.

Il modello oggetto dell’offerta è proprio Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47 mm che viene proposto a 299€ anziché 449€ di listino (349€ nella precedente offerta). È però possibile abbattere il prezzo di ulteriori 30€ grazie alla promozione “sconto del 20% sulla categoria moda”, categoria in cui rientra questo prodotto. Questa prevede uno sconto del 20% su una spesa minima di 20€, fino a un massimo di 30€ di sconto. Questo significa che potete acquistare Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47 mm a soli 269€, un bell’affare.

Acquista Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm BT, in Nero

Acquista Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm BT, in Argento

Per aggiungere la promozione che vi sconta ulteriori 30€ dovete andare a questa pagina Amazon e cliccare su “applica promozione”. Attenzione però: non è valida per tutti!

