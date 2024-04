L’intelligenza artificiale sta arrivando sugli smartphone OnePlus, dando il via a quella che l’azienda definisce “una nuova era di innovazione guidata dall’IA“. A partire da questo stesso mese, sarà disponibile su alcuni prodotti del marchio AI Eraser, una funzione pensata per trasformare radicalmente l’esperienza di modifica delle immagini sui dispositivi mobili: scopriamo più da vicino di cosa si tratta e quali sono i modelli coinvolti.

L’intelligenza artificiale di AI Eraser in arrivo sugli smartphone OnePlus

OnePlus presenta ufficialmente AI Eraser, un’innovativa funzione di modifica delle immagini pensata per gli smartphone della casa. Sviluppata grazie ai modelli proprietari di OnePlus, questa novità segna un passo in avanti e consente agli utenti di esprimere al meglio la produttività e la creatività attraverso esperienze sempre più intuitive.

In OnePlus, ci impegnamo a offrire ai nostri utenti tecnologie avanzate, pratiche ed empowering”, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “Siamo convinti che l’IA generativa sui dispositivi mobili abbia un enorme potenziale, capace di rivoluzionare completamente la produttività e la creatività degli utenti. Con AI Eraser, la nostra prima funzionalità basata sull’IA generativa, vogliamo dare ai fan di OnePlus la possibilità di dare libero sfogo alla loro creatività, trasformando il futuro della modifica delle immagini e consentendo loro di creare foto straordinarie con un semplice tocco. Quest’anno, prevediamo di introdurre ulteriori funzionalità basate sull’AI e non vediamo l’ora di renderle disponibili“.

AI Eraser sfrutta l’intelligenza artificiale e una serie di algoritmi avanzati e consente agli utenti di selezionare e rimuovere in modo semplice e rapido eventuali elementi indesiderati all’interno delle immagini presenti nella Galleria. Che si tratti di oggetti, imperfezioni, passanti o altro, bastano pochi tocchi: l’IA analizza l’area selezionata e genera automaticamente uno sfondo che va a “coprire” la modifica e a integrarsi nell’ambiente circostante, adattandosi allo stile dell’immagine.

Il modello proprietario alla base di questa novità è stato addestrato su un vasto set di dati, che gli consente di comprendere scenari complessi. Lo sviluppo di AI Eraser elimina la complessità derivante da modifiche manuali o dall’utilizzo di software dedicati, rendendo accessibile a tutti questo genere di modifiche, pure agli utenti meno esperti. “Una maggiore comodità ed efficienza, derivanti all’integrazione di AI e smartphone, permetterà alle persone di dedicare sempre più tempo alle attività che amano“, ha infatti commentato Nicole Zhang, General Manager di AI Product presso OnePlus. “Tutte le funzionalità AI di OnePlus sono progettate per soddisfare le reali esigenze degli utenti, e continueremo a investire nello sviluppo di soluzioni che ci avvicinano alla nostra visione di un futuro più inclusivo per tutti“.

Quando sarà disponibile AI Eraser e su quali modelli? OnePlus ha dichiarato che la funzione sarà disponibile a partire da aprile 2024 e sarà progressivamente distribuita sui dispositivi a livello globale, inclusi OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11 e OnePlus Open. Per quanto riguarda i dispositivi europei, la funzionalità arriverà nel corso del secondo trimestre del 2024, ma non abbiamo date precise: l’azienda cinese prevede di fornire ulteriori dettagli sul rollout in seguito.

