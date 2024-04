I principali rivali degli Apple Airtag ovvero i Samsung Galaxy SmartTag2 sono fra i prodotti IoT più apprezzati degli ultimi mesi. Si tratta di accessori tanto semplici quanto funzionali, sono infatti dei “simil localizzatori GPS” ma che non hanno il GPS e sfruttano gli smartphone Samsung di chiunque gli passi vicino per comunicarvi via app la geo-localizzazione, permettono così di ritrovare eventuali cose personali in cui sono inseriti. Basta inserire in una valigia, portafogli, borsa uno SmartTag2 per sapere sempre (o quasi) dove si trova.

Annunciato lo scorso 5 ottobre, la seconda iterazione del localizzatore bluetooth del colosso sudcoreano promette di semplificare ancora di più il ritrovamento di oggetti, offre una maggiore durata della batteria ed è davvero irresistibile grazie a questa offerta, che sconta il prezzo di listino di oltre il 20% (addirittura quasi il 30% se consideriamo il pezzo singolo).

Il singolo Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta a un prezzo super

All’inizio del mese di ottobre, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo localizzatore bluetooth Galaxy SmartTag2, caratterizzato da un design rinnovato (più compatto e resistente, certificato IP67), nuove funzionalità smart legate alla sicurezza, nuove funzionalità per semplificare il ritrovamento di oggetti (come la nuova modalità smarrito) e una nuova modalità di risparmio energetico, chiamata Power Saving e pensata per estendere la durata della batteria.

Il funzionamento è semplice: non usa il GPS ma la rete di smartphone Samsung nel mondo, per inviarvi sull’app Samsung SmartThings la geo-localizzazione in tempo reale. La batteria a bottone integrata dura più di un anno ed è intercambiabile. Ulteriori dettagli nella nostra recensione SmartTag2 o nel video sotto.

Il dispositivo, disponibile nelle due colorazioni White, viene venduto da Samsung sia singolarmente, a un prezzo di listino pari a 39,90 euro, ma grazie all’offerta odierna è disponibile a quasi la metà del prezzo ovvero 22,90 euro con un risparmio di 43% euro rispetto al listino. Sono gadget economici ma al tempo stesso molto utili, perfetti soprattutto non perdere i bagagli, portafogli, o altri oggetti importanti durante le prossime vacanze estive.

Acquista Samsung Galaxy SmartTag2 bianco in offerta su Amazon

In alternativa è disponibile nel bundle da 4 SmartTag2 al prezzo di 89,19€ invece di 129,9€, sempre su Amazon.