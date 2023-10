A distanza di qualche anno dalla presentazione del primo modello di localizzatore Bluetooth (avvenuta durante il lancio della serie Samsung Galaxy S21), il produttore coreano ha deciso di rinnovare il dispositivo presentandone la seconda versione.

Si chiama Galaxy SmartTag2 ed è l’ultima versione del piccolo localizzatore Bluetooth made by Samsung che aiuta gli utenti a ritrovare oggetti smarriti. Il dispositivo, che è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale del produttore nei due colori bianco e nero, presenta miglioramenti sia dal punto di vista del design che delle funzionalità. Vediamo insieme le novità introdotte dal produttore.

Le nuove funzionalità di Galaxy SmartTag2 semplificano il ritrovamento degli oggetti

Il Galaxy SmartTag2 introduce nuove modalità che rendono più semplice che mai ritrovare gli oggetti smarriti. La nuova modalità Smarrito permette agli utenti di inserire le proprie informazioni di contatto tramite un messaggio. In questo modo, chiunque trovi un oggetto con SmartTag2 allegato può utilizzare il proprio smartphone per scansionare il tag e visualizzare il messaggio e i dati di contatto del proprietario.

Si tratta di un modo estremamente pratico per assicurarsi che il numero di telefono del proprietario sia sempre a disposizione, nel caso in cui un oggetto tracciato – ad esempio il collare di un animale domestico – dovesse smarrirsi. Per quanto riguarda la compatibilità, questa nuova modalità funziona con qualsiasi dispositivo mobile dotato di lettore NFC e browser web.

Con l’arrivo di Galaxy SmartTag2 è stata migliorata anche la funzione Compass View, che guida l’utente verso la posizione del tag mostrando frecce che indicano direzione e distanza sullo schermo dello smartphone Galaxy, una funzione che vuole replicare in tutto e per tutto quella già presente sugli AirTag di Apple.

L’app SmartThings Find è stata aggiornata con una nuova interfaccia utente più intuitiva e una mappa a schermo intero, che l’esperienza di ricerca ancora più semplice. Samsung ha pensato anche a tutti coloro i quali sono soliti cambiare smartphone principale piuttosto spesso: con questo nuovo dispositivo, quando si passa nuovo smartphone Galaxy, SmartTag2 si sincronizza automaticamente con il nuovo device mediante l’utilizzo dell’account Samsung dell’utente.

Nuove modalità di risparmio energetico per una maggiore durata della batteria

Gli utenti possono ora beneficiare di una maggiore durata della batteria di Galaxy SmartTag2 grazie alla nuova modalità Power Saving, disponibile insieme alla modalità Normale ottimizzata. Per chi necessita di un tracciamento continuo, la modalità Power Saving è l’opzione ideale per preservare la carica della batteria pur continuando a monitorare gli oggetti.

Con la modalità Power Saving la batteria di Galaxy SmartTag2 può durare fino a 700 giorni, più del doppio dei modelli precedenti. Anche in modalità Normale, l’autonomia arriva a 500 giorni, il 50% in più rispetto al passato. Naturalmente non manca la possibilità di passare facilmente da una modalità all’altra, garantendo agli utenti la piena libertà di scelta in base alle proprie esigenze.

Galaxy SmartTag2 ha un design tutto nuovo, più compatto e resistente

Samsung ha deciso di dare un nuovo look al proprio localizzatore introducendo una forma ‘a pillola’ per il Galaxy SmartTag2. Questo design compatto e l’anello prominente nella parte superiore sono stati progettati per migliorare l’usabilità del dispositivo. Oltre a conferire uno stile accattivante, l’anello in metallo ha anche uno scopo squisitamente pratico: serve infatti a migliorare la resistenza grazie alla presenza di materiale metallico all’interno del dispositivo stesso. L’ampia apertura consente poi agli utenti di agganciare facilmente accessori come moschettoni o portachiavi.

Anche la resistenza agli agenti atmosferici è stata migliorata, con l’aggiunta della certificazione IP67 contro acqua e polvere. Ciò consente di tenere traccia degli oggetti anche in ambienti difficili, come all’aperto. Per i proprietari di animali domestici non ci saranno più problemi con ciotole dell’acqua o passeggiate sotto la pioggia. A tal proposito, Galaxy SmartTag2 supporta anche una nuova modalità passeggiata pensata per registrare le uscite con gli amici a quattro zampe.

Galaxy SmartTag2 riceve nuove funzioni smart legate alla sicurezza

Galaxy SmartTag2 mantiene molte delle funzionalità apprezzate sui modelli precedenti. Sfrutta sia il Bluetooth Low Energy che la tecnologia UWB, utilizzando la realtà aumentata per guidare visivamente l’utente verso l’oggetto smarrito usando la fotocamera dello smartphone.

L’accessorio è anche in grado di controllare gli elettrodomestici smart tramite l’app SmartThings ed ha un raggio d’azione Bluetooth fino a 120 metri. Samsung rimane impegnata a tutelare la privacy degli utenti, rendendo disponibile la posizione del dispositivo solo con il permesso dell’utente; i dati sono ovviamente crittografati e protetti tramite il sistema proprietario Samsung Knox.

Non manca la funzione chiamata Avvisi di tag sconosciuti che invia una notifica se SmartThings Find rileva la presenza di uno SmartTag sconosciuto che sta seguendo l’utente, come ulteriore protezione contro l’abuso dei servizi di localizzazione.

Come abbiamo avuto modo di vedere, Galaxy SmartTag2 porta miglioramenti sostanziali ad un prodotto già molto apprezzato, grazie ad un design più resistente, nuove modalità di risparmio energetico e funzionalità evolute che semplificano il ritrovamento degli oggetti personali più importanti. Gli utenti Samsung possono stare certi che i loro effetti personali saranno sempre sotto controllo grazie a questo nuovo dispositivo in arrivo a brevissimo.

Disponibilità e prezzi di Galaxy SmartTag2

Passando alla disponibilità e ai prezzi, ci sono interessanti novità legate all’acquisto del dispositivo. Come anticipato in precedenza, i Galaxy SmartTag2 sono già disponibili per l’acquisto, anche in Italia, sullo store ufficiale del produttore. Il prezzo di listino per il singolo dispositivo è di 39,90 euro.



Per coloro che desiderano acquistarne più di uno per tenere traccia simultaneamente dei propri oggetti più preziosi, è disponibile un bundle vantaggioso che riduce significativamente il costo per singolo prodotto. Sullo store online di Samsung è possibile aggiungere al carrello un pratico bundle da quattro SmartTag2 (due bianchi e due neri) al prezzo di 129,90 euro; si tratta di un risparmio quasi completo legato all’acquisto di un singolo dispositivo, infatti otterrete quattro SmartTag2 ad un costo approssimativo di tre. Anche in questo caso trovate il link diretto all’acquisto immediatamente sotto.



Per chi fosse interessato, di seguito inseriamo le parole di Jaeyeon Jung, Executive Vice President e Head of SmartThings, Device Platform Center di Samsung Electronics, che ha commentato così l’arrivo di questo nuovo dispositivo:

Siamo costantemente alla ricerca di modi per rendere più comoda la vita delle persone attraverso le innovazioni di Samsung Galaxy.

Con Galaxy SmartTag2 abbiamo voluto assicurarci che gli utenti di Samsung Galaxy possano ritrovare i propri oggetti in modo facile e intuitivo. Grazie a un’esperienza di ricerca migliorata e a una maggiore durata della batteria, Galaxy SmartTag2 offrirà agli utenti una maggiore tranquillità per più tempo e in più situazioni.

