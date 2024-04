Nei giorni scorsi Redmi ha confermato di avere in programma il lancio di un nuovo smartphone, device che in tanti hanno pensato potesse essere chiamato Redmi Note 13 Turbo ma, a quanto pare, sul mercato tale telefono arriverà come Redmi Turbo 3.

A rendere noto il nome ufficiale del suo nuovo smartphone è stato lo stesso produttore asiatico, che con questo dispositivo darà il via a quella che dovrebbe essere una nuova serie.

Cosa sappiamo al momento di Redmi Turbo 3

Nonostante il nome diverso rispetto alle previsioni, il nuovo smartphone dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ossia una sorta di versione “lite” di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e che dovrebbe consentire di sfruttare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale anche su dispositivi di fascia media.

Resta da capire quale posizione andrà ad occupare sul mercato la nuova serie Turbo di Redmi ed è probabile che nei progetti del produttore vi sia quello di mettere a disposizione degli utenti dispositivi di fascia media, capaci di garantire un livello di prestazioni elevato.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le altre principali caratteristiche di Redmi Turbo 3 non dovrebbero mancare un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario Sony IMX882 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 20 megapixel dedicata a selfie e videochiamate, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 90 W).

Sarà interessante scoprire quando il nuovo smartphone di Redmi arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto quest’ultimo di fondamentale importanza per valutare un suo eventuale successo, soprattutto se si tiene conto di quanto competitivo sia oramai il mercato mobile.

