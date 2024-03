World of Warships Legends PvP è un gioco di azione e strategia che promette battaglie navali epiche al timone di navi leggendarie come Yamato, Bismarck, Iowa, Atlanta e Massachusetts.

Il gioco include modelli accurati di oltre 400 navi da guerra storiche provenienti da 10 nazioni e quindi permette di prendere il comando di incrociatori e corazzate, ognuna con i propri punti di forza e stili di gioco unici.

Le modalità di gioco consentono di partecipare a intense battaglie nei mari, raggiungere vette elevate nelle battaglie classificate o tuffarsi nella caotica modalità Rissa dove tutto è permesso.

World of Warships Legends PvP offre battaglie navali epiche sugli smartphone

L’emozionante gameplay PvP offre la possibilità di affrontare avversari da ogni parte del mondo in intense battaglie 9 contro 9 che mettono alla prova le proprie abilità strategiche e il lavoro di squadra.

Le navi sono personalizzabili ed equipaggiabili con varie tipologie di armamenti, inoltre è possibile stringere alleanze per conquistare i mari in compagnia a suon di cannonate.

Infine ci sono gli eventi speciali dove si potranno sperimentare modalità di gioco uniche e guadagnare premi esclusivi.

Al momento della scrittura World of Warships Legends PvP è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisiti in-app opzionali necessari per fare compere nello store in-game, tuttavia giocando è possibile guadagnare gratuitamente valuta di gioco.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 9.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per giocare | Marzo 2024