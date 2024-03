Dalla giornata di ieri, 28 marzo 2024, sono disponibili in tutti i punti vendita TIM aderenti le nuove offerte mobile underground TIM Jet e TIM Jet Easy dedicate a tutti coloro vogliono attivare un nuovo piano dell’operatore senza effettuare la portabilità del numero da un’altro marchio.

Le offerte mandano in pensione la precedente offerta della stessa fascia ovvero la TIM JET AL.

Scopriamo insieme queste due nuove offerte di TIM che potrebbero soddisfare molti potenziali clienti.

TIM Jet e TIM Jet Easy sono le offerte per chi vuole un nuovo numero senza portabilità

TIM Jet e TIM Jet Easy sono offerte pressoché identiche che differiscono per il quantitativo di traffico dati incluso nel pacchetto e nella modalità di pagamento mensile, dettaglio da non sottovalutare in fase di stipulazione dell’abboanemnto. Ecco cosa offrono le due offerte.

TIM Jet : Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet fino al 4G, 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

: verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, di traffico internet fino al 4G, al mese con addebito su credito residuo. TIM Jet Easy: Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet fino al 4G, 11,99 euro al mese con addebito tramite TIM Ricarica Automatica, su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate.

Per entrambe le offerte il costo iniziale sarà suddiviso in 5 euro di costo di attivazione, 10 euro per l’acquisto della SIM nei negozi dell’operatore.

Inoltre, come riportato sopra, per tutta la durata dell’offerta TIM Jet Easy il servizio di Ricarica Automatica dell’operatore dovrà rimanere attivo in quanto il rinnovo del pacchetto è previsto esclusivamente tramite carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Qualora il servizio dovesse venire disattivato dal cliente, o per errore, l’offerta passerà a Tim Jet base dal rinnovo successivo.

Continuando a scendere nel dettaglio delle due nuove offerte, segnaliamo che il piano tariffario di base è TIM Base19 che prevede un costo di 1,99 euro al mese con primo mese gratuito. Chiaramente non è il caso delle suddette offerte che prevedono di già un pacchetto in abbonamento che mette a disposizione minuti, SMS e Giga di traffico dati.

Qualora si dovesse superare la soglia dei 200 SMS, il piano tariffario in questione prezza gli SMS a 29 centesimi di euro per ogni messaggio inviato.

Diverso il capitolo chiamate, come ben saprete, nella maggior parte dei pacchetti in abbonamento telefonici esiste una soglia, anche nelle opzione illimitate, che in questo caso, pur trattandosi di minuti illimitati, si attesta oltre la soglia dei 18000 minuti di uso non conforme a buona fede. Per il traffico dati, una volta superata la soglia prevista dalla propria offerta questo si bloccherà fino al successivo rinnovo.

Il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea sarà sempre valido anche con queste offerte TIM alle stesse condizioni nazionali ma con un limite al traffico dati mensile come previsto dalla normativa vigente. Le nuove TIM Jet e Tim Jet Easy, per tutto il 2024 avranno una soglia pari a 13 GB al mese.

Al termine del traffico dati, i clienti potranno continuare a navigare al costo di 0,183 centesimi di euro per ogni MB consumato, fino al 31 Dicembre 2024 salvo cambiamenti.

Qualora foste interessati a tutte le offerte del portafoglio TIM vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

