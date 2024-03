In un mercato dove i gusti del pubblico femminile sono spesso messi in secondo piano, ci sono brand come Hafury, una sussidiaria di CUBOT, che prendono in seria considerazione questo aspetto. Hafury V1, l’ultimo nato del brand, farà il suo debutto sui mercati internazionali il prossimo 15 aprile e promette di soddisfare anche l’utenza femminile più esigente.

Hafury V1, un regalo su misura

Il nuovo smartphone vuole essere un’espressione di amore e apprezzamento e incarna lo slogan del marchio, “Il miglior amore per te”. Al centro della filosofia di Hafury c’è un’attenta osservazione della donna moderna, la cui vita è caratterizzata da mille impegni quotidiani che spesso portano a una serie di compromessi sulla bellezza. Il produttore vuole invece riaccendere l’amore per la bellezza nelle vite delle donne, con un prodotto che non è solo un semplice telefono, quanto piuttosto un regalo prezioso pronto a catturare ogni momento emozionante della vita.

Jianhua Liu, CEO di Hafury, ha così commentato la presentazione di Hafury V1:

“Vediamo Hafury come una ventata di aria fresca nella vita delle donne, che riaccende la loro passione per la bellezza e per l’amore. I nostri prodotti sono disegnati per essere più di semplici smartphone: essi diventano compagni che celebrano la bellezza unica e l’eleganza innata di ogni donna. Il valore di Hafury va ben oltre la mera fornitura del prodotto, vogliamo diventar dei compagni di vita, offrendo uno stile di vita raffinato e passionale a ogni donna, in ogni situazione. Crediamo che ogni giorno debba essere vissuto intensamente e che ogni donna meriti di sentire la propria bellezza”

Anche la confezione di vendita è curata nei minimi dettagli, ed è disegnata come un pacco regalo al fine di conferire un senso di unicità, per far sentire ancora più apprezzata la donna che lo riceverà. Ogni prodotto Hafury è stato costruito con la massima attenzione ai dettagli, per trasmettere un senso di stile e ricercatezza unico.

Hafury V1 farà il suo debutto sui mercati globali a partire dal 15 aprile e sarà acquistabile esclusivamente su AliExpress. In occasione del lancio saranno presenti numerosi sconti e promozioni speciali, quindi non perdetevi l’occasione di risparmiare. Continuate a seguirci perché presto arriveranno nuovi dettagli, nell’attesa potete visitare il sito ufficiale Hafury per maggiori informazioni.

È invece già attivo il giveaway, raggiungibile a questo indirizzo, che mette in palio ben 5 Hafury V1. Se volete provare a vincerne uno, senza dover pagare nemmeno un centesimo, seguite le istruzioni e incrociate le dita.

Informazione Pubblicitaria