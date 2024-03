WhatsApp ha annunciato di recente di stare aggiornando i Termini di servizio e le Informative sulla privacy per gli utenti localizzati in Europa. Questi cambiamenti sono stati introdotti in seguito all’introduzione di due nuovi regolamenti UE, ossia il Digital Services Act e il Digital Markets Act.

Quali cambiamenti saranno introdotti su WhatsApp

Il servizio di messaggistica WhatsApp ha dichiarato che aggiungerà più informazioni in merito ai propri Termini per quanto riguarda linee guida e normative varie, che regolano cosa è consentito fare o meno all’interno dell’applicazione. In risposta al Digital Markets Act, in particolare, verranno forniti ulteriori dettagli sui nuovi requisiti europei che permettono agli utenti di inviare messaggi da WhatsApp ad applicazioni di terzi. Infatti, il Digital Markets Act prevede che le piattaforme di messaggistica siano interoperabili, ossia che supportino l’invio di messaggi anche tra applicazioni e piattaforme rivali, senza la compromissione della crittografia end-to-end che tutela la privacy dei messaggi.

Saranno inoltre apportate delle modifiche in merito ai meccanismi di trasferimento dei dati internazionali. In particolare, per gli utenti europei, WhatsApp si focalizzerà sul nuovo EU-US Data Privacy Framework. In aggiunta, l’età minima per il servizio di messaggistica all’interno dell’area geografia europea slitterà da 16 a 13 anni. Tale aggiornamento, stando a quanto affermato dagli sviluppatori del servizio, avrà modo di garantire il rispetto dei requisiti sull’età minima che siano coerenti a livello internazionale. Le chiamate personali e i messaggi, inoltre, rimarranno protetti dalla crittografia end-to-end, in modo tale che nessun altro possa visualizzarne il contenuto.

Quando entreranno in vigore le nuove modifiche

Le nuove norme vengono attuate dal giorno di iscrizione dei nuovi utenti su WhatsApp se si sono registrati dal 16 febbraio 2024 in avanti. Altrimenti, per gli utenti già iscritti al servizio di messaggistica prima del 16 febbraio, tali aggiornamenti entreranno in vigore dall’11 aprile 2024. Qualora gli utenti non volessero accettare i nuovi regolamenti introdotti, possono richiedere informazioni o eliminare direttamente il proprio account. Inoltre, all’interno del Centro di Assistenza WhatsApp è possibile trovare ulteriori informazioni in materia di privacy e sicurezza per gli utenti più giovani. Si possono anche consultare i Termini di servizio aggiornati e l’Informativa sulla privacy, in aggiunta all’Informativa sulla privacy supplementare e ai Termini di servizio supplementari per i canali WhatsApp.