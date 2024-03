I principali rivali degli Apple Airtag ovvero i Samsung Galaxy SmartTag2 sono fra i prodotti IoT più apprezzati del 2023 e di inizio 2024. Si tratta di accessori tanto semplici quanto funzionali che permettono di ritrovare eventuali cose smarrite nel mondo. Basta agganciargli uno SmartTag2 per sapere sempre (o quasi) dove si trovano.

Il funzionamento è molto semplice: non sono dotati di GPS ma utilizzano la connettività Bluetooth degli smartphone Samsung in circolazione per inviarvi di fatto la geo-localizzazione sempre aggiornata. Li abbiamo provati in svariati contesti nella nostra recensione rilevando una estrema affidabilità. Così facendo consumano poca batteria, durano a lungo e non necessitano di una SIM o un abbonamento.

Il bundle da 4 Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta a un prezzo super

All’inizio del mese di ottobre, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo localizzatore bluetooth Galaxy SmartTag2, caratterizzato da un design rinnovato (più compatto e resistente, certificato IP67), nuove funzionalità smart legate alla sicurezza, nuove funzionalità per semplificare il ritrovamento di oggetti (come la nuova modalità smarrito) e una nuova modalità di risparmio energetico, chiamata Power Saving e pensata per estendere la durata della batteria

Il dispositivo, disponibile nelle due colorazioni White e Black, viene venduto da Samsung sia singolarmente, a un prezzo di listino pari a 39,90 euro, che in bundle da quattro pezzi, proposto invece al prezzo di listino di 129,90 euro.

Oggetto dell’offerta proposta da Amazon è proprio il bundle da quattro pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 (in confezione ce ne sono due in colorazione White e due in colorazione Black). Il colosso dell’e-commerce propone questo bundle al prezzo di 78,90 euro, con un risparmio di ben 51 euro rispetto al listino del bundle (e un risparmio di 81€ considerando il prezzo unitario di ciascun SmartTag2 pari a 39,90€).

Acquista il bundle da quattro pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta su Amazon

L’offerta è a tempo quindi potrebbe terminare presto. Unico “neo” i tempi di consegna lunghi, tuttavia Amazon potrebbe spedirli prima (o in ogni caso arrivano sicuramente prima dell’estate e relative vacanze).