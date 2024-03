Curiosi di scoprire l’andamento del mercato smartphone in Italia e quali sono i modelli più popolari? Grazie al comparatore prezzi Trovaprezzi.it e alla nuova indagine possiamo scoprire quali sono i modelli di smartphone preferiti dagli italiani e dalle fasce di età nelle varie fasce di prezzo. Diamo un’occhiata alle dinamiche e alle preferenze dei consumatori italiani per il 2023 e questo inizio di 2024.

Dai flagship alla fascia bassa: gli smartphone più desiderati dagli italiani

Il mercato degli smartphone è sempre in evoluzione, e nonostante le avversità del periodo recente, segnato da ritardi nella produzione legati alla pandemia e dall’aumento dell’inflazione, parliamo sempre di un comparto molto florido: nel 2023 sono infatti state più di 13 milioni le ricerche su Trovaprezzi.it, con un picco nel mese di novembre (più di 1,5 milioni di ricerche), quello degli sconti del Black Friday.

Nell’analisi dei dati emersi partiamo dalla sempre viva “lotta” tra Android e iOS, che vista anche la grande quantità di modelli del robottino vede ancora una volta vincere il sistema operativo Google: nel 2023 sono quasi 10 milioni le ricerche legate al mondo Android, contro poco più di 3 milioni di ricerche relative al mondo Apple. Ma quali sono gli smartphone più cercati? Visti gli aumenti dei prezzi e i listini non particolarmente favorevoli, gli utenti guardano sempre di più anche ai modelli degli anni precedenti: non è un caso se tra gli smartphone più cercati nei primi mesi del 2024 (gennaio e febbraio), accanto ad iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max abbiamo Samsung Galaxy S23, uscito lo scorso anno.

Entrando più nel dettaglio dei flagship (sopra i 1000 euro), al primo posto nelle ricerche si posiziona iPhone 15 Pro Max, seguito da Samsung Galaxy S24 Ultra e da iPhone 15 Pro. Parliamo di un tris di smartphone abbondantemente sopra i 1000 euro di prezzo di listino: più nello specifico, si parte da rispettivamente 1489 euro, 1499 euro e 1239 euro. Nel 2024 il consumatore tipo di questi smartphone di fascia alta è tendenzialmente uomo (69% contro 31%) e giovane (nel 27% dei casi ha tra i 25 e i 34 anni, nel 24% dei casi tra i 18 e i 24 anni, quindi più della metà tra i 18 e i 34).

Si tratta evidentemente del pubblico generalmente più orientato all’adozione di nuove tecnologie e che tende a dare maggiore valore alle ultime innovazioni. La fascia 18-24 anni (27%) è quella più interessata agli smartphone con la fotocamera più performante, che comprendono modelli come i già citati iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S24 Ultra, ma anche Google Pixel 8 Pro. C’è sempre maggiore attenzione verso i dispositivi pieghevoli: il formato più in voga è quello a conchiglia, con Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Flip4 al top nelle ricerche. Piuttosto prevedibilmente, nelle fasce più mature (specie oltre i 54 anni), lo smartphone di fascia alta (oltre i 1000 euro) non sembra rappresentare una necessità.

Spostandoci su quella che nella ricerca viene definita come “fascia media” (tra i 300 e i 1000 euro), il gradino più alto del podio è ancora di Apple con il suo iPhone 15, mentre Samsung Galaxy S23 si deve accontentare della seconda piazza, seguito addirittura da iPhone 13. In questo caso cresce il numero di donne interessate (35%), ma il profilo del consumatore legato a questi dispositivi resta piuttosto simile a quello della fascia top.

Sulla fascia bassa (sotto i 300 euro) è Samsung ad avere la meglio, con Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G rispettivamente al primo e al secondo posto tra le ricerche; il terzo posto è occupato da Redmi Note 13 Pro, e si tratta della prima volta sul podio per un brand oltre Samsung e Apple. Tra i più giovani (18-24 anni), è solo il 14% a interessarsi a questa fascia di prezzo, mentre si tratta di quella più ambita tra le fasce di età intermedia (35-44 anni, al 23%, e 45-54 anni, al 21%).

E dal punto di vista territoriale? Dai dati emerge un maggiore interesse per la tecnologia in generale al Nord rispetto al resto della penisola, ma Sardegna, Campania e Puglia fanno eccezione, facendo registrare buoni numeri.

Tra i tre smartphone più desiderati, iPhone 15 Pro Maax mostra la volatilità di prezzo più elevata, soprattutto nella variante da 1 TB di memoria. Tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, la variazione tra i prezzi minimi giornalieri è stata notevole, arrivando a un massimo di 419 euro e confermando l’utilità di tenere monitorate le cifre per un acquisto intelligente. Le aspettative di prezzo continuano a essere piuttosto ottimistiche, soprattutto per i prodotti della mela: parliamo di 800 euro contro 1177 euro per la versione da 256 GB di iPhone 15 Pro Max e di 1100 euro contro 1399 euro per quella da 512 GB, con dati rilevati il 19 marzo 2024; meno marcata ma comunque consistente per Samsung Galaxy S23 (350 contro 507 euro per il 128 GB e 450 contro 586 euro per il 256 GB, sempre al 19 marzo 2024).

Vi ritrovate in questi numeri del nuovo Osservatorio Trovaprezzi.it?

Leggi anche: Confronto Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: profondamente diversi (video)