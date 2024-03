Forse al giorno d’oggi sempre meno utenti hanno la necessità di disinstallare applicazioni dal proprio smartphone per liberare spazio, il quantitativo di memoria interna dei telefoni è aumentato considerevolmente rispetto a qualche anno fa, ma ciò no significa che l’archiviazione di tutti i dispositivi in circolazione sia sufficiente per le esigenze del proprietario.

Così può succedere di trovarsi a corto di spazio sul nostro smartphone e, pur di non rinunciare ad applicazioni che magari non utilizziamo spesso, ma che potrebbero sempre servire, ci si lancia in una sorta di caccia al tesoro per scovare quante più app inutili possibile, così da disinstallarle senza remore e donare un po’ di respiro al nostro dispositivo.

Non tutti gli utilizzatori di un dispositivo Android però sono esperti, anzi, la maggior parte degli utenti comuni difficilmente sa con precisione dove mettere le mani senza far danni; a questi potrebbe essere capitato di addentrarsi nei meandri delle impostazioni del proprio smartphone scoprendo tutta una serie di applicazioni e processi dai nomi incomprensibili. Bè, se non conoscete un’app o un processo in particolare, forse è meglio lasciarlo lì dov’è, altrimenti questo è quello che potrebbe succedere.

Se il vostro smartphone dovesse permettervi di disinstallare l’app “Sistema Android”, meglio non farlo

Oggi vi riportiamo la vicenda occorsa all’utente X (ex Twitter) @Eziosystem32 che ha utilizzato la nota piattaforma social per condividere quanto accaduto al proprio dispositivo in seguito alla disinstallazione dell’app “Sistema Android”.

È bene precisare che, di norma, la maggior parte degli smartphone non dovrebbe consentire la rimozione di questa applicazione di sistema, in quanto parte significativa e integrante dell’intero sistema operativo Android installato sul dispositivo; tuttavia, secondo quanto accaduto all’utente menzionato poco sopra, ciò può comunque accadere.

L’intera vicenda è iniziata con l’utente che faceva notare sul web come il suo smartphone non disabilitasse il pulsante “Disinstalla” nella pagina dei dettagli dell’app per il sistema Android, un altro utente ha evidenziato come anche il proprio dispositivo si comportasse alla stessa maniera, asserendo però che anche premendo il pulsante “Disinstalla” non sarebbe accaduto nulla, visto che il sistema non consente di default questa operazione.

L’utente Eziosystem32, preso dalla curiosità e probabilmente mosso dalle rassicurazioni ricevute, ha voluto sperimentare con mano cosa sarebbe accaduto premendo il pulsante “Disinstalla”. Bè, lo smartphone ha realmente provveduto alla disinstallazione dell’app sistema Android, restituendo all’incredulo utente la schermata che potete vedere nell’immagine qui sotto.

Se già il triangolo rosso come segnale di allarme non fosse sufficiente, il messaggio visualizzato non lascia dubbi sull’esito della procedura: “Il sistema è stato distrutto. Premere il pulsante di accensione per spegnere“.

Lo smartphone dell’utente, in seguito alla disinstallazione dell’app in questione, è diventato un semplice fermacarte. Prima che vi preoccupiate e iniziate a tremare alla sola idea di disinstallare una qualsiasi applicazione dal vostro smartphone, è bene svelarvi un retroscena della vicenda alquanto esplicativo: come detto, di norma, un’operazione del genere non è consentita dagli smartphone in circolazione, tuttavia sembra che l’utente fosse in possesso di un dispositivo che in realtà era un prototipo o un kit di sviluppo. Il produttore del dispositivo, Xiaomi, ha provveduto a contattare l’utente per chiedere maggiori dettagli e informazioni sull’accaduto, proponendosi al contempo di sostituire in forma gratuita lo smartphone danneggiato.

In conclusione, anche se teoricamente non dovrebbe essere possibile disinstallare app di sistema la cui rimozione potrebbe danneggiare il vostro dispositivo, se non sapete con esattezza cosa state facendo è meglio lasciare perdere, limitatevi alla eventuale rimozione dei software scaricati dal Google Play Store e non dovreste correre alcun rischio.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di Marzo 2024