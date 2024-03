Amaro risveglio per i clienti di Kena Mobile oggi 24 marzo 2024 che, secondo quanto riportato da numerose segnalazioni, stanno riscontrando vari problemi di utilizzo.

Kena Mobile non funziona oggi 24 marzo 2024

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore che quasi sicuramente si sta già mettendo all’opera per risolvere le varie problematiche. Queste riguardano vari ambiti: dalle chiamate agli SMS passando alla connettività internet. C’è chi sta riscontrando tutti e tre i problemi, chi solo alle chiamate, con un disservizio a macchia di leopardo lungo lo stivale.

Si tratta dunque di un disservizio di Kena Mobile e non di un problema del vostro smartphone, a nulla servirà dunque riavviare il telefono, togliere o rimettere la SIM Kena e soluzioni similari. Non resta purtroppo che aspettare che la problematica a monte venga risolta, il che potrebbe voler dire attendere ancora qualche minuto fino a qualche ora, in base alla gravità della stessa.

Avete riscontrato anche voi problemi di credito azzerato e impossibilità di effettuare chiamate o inviare SMS? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

In aggiornamento…