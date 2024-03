La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ha superato il giro di boa e continua a proporre tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo. I prodotti in promozione sono veramente parecchi, e quest’oggi abbiamo deciso di darvi una mano a non perdervi tra gli scaffali virtuali: abbiamo selezionato per voi le offerte top attualmente a disposizione su Amazon, ossia quelle da non perdere.

Gli sconti da non perdere su Amazon con le Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024 con tantissimi sconti validi per tutti (Offerte WOW! a parte, che richiedono l’abbonamento Amazon Prime). In questi giorni abbiamo già scoperto diverse proposte intriganti, e quest’oggi abbiamo selezionato le migliori offerte da non perdere durante l’evento, tra quelle tuttora disponibili.

La selezione spazia perlopiù tra i prodotti Samsung e quelli Google, che vengono proposti in buon numero durante l’iniziativa di questi giorni. In particolare, chi è alla ricerca di un nuovo flagship può trovare pane per i suoi denti con Samsung Galaxy S24 Ultra, che viene proposto in offerta in tutte le salse: abbiamo lo sconto sul solo smartphone (in tutte le colorazioni e versioni), ma anche il bundle con le cuffie Galaxy Buds2 Pro; in entrambi i casi, il tutto diventa più interessante con la possibilità di richiedere gratuitamente un Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi attraverso la registrazione su Samsung Members.

Restando su Samsung vi segnaliamo poi le occasioni sulle cuffie Galaxy Buds FE, disponibili a 59 euro, e sullo smartwatch WearOS Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46 mm, non più nuovissimo ma ancora attuale (soprattutto a 159 euro). Da non perdere inoltre la proposta riguardante Samsung Galaxy SmartTag2, in offerta a 22,90 euro, e nel caso vi servisse, quella sul caricabatterie originale EP-TA800N da 25 W, in promozione a 8,99 euro.

Tra i migliori sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon possiamo segnalarvi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro: il primo è in promozione a partire da 559 euro (lo stesso prezzo dell’Offerta WOW! dell’altro giorno), mentre il secondo può contare su un generoso coupon da 100 euro (valido fino al 25 marzo) per scendere fino a 779 euro. In più c’è in offerta anche il modello di fascia media, Google Pixel 7a, proposto a 379 euro nella versione da 128 GB. Se avete bisogno di cuffie, non sono niente male nemmeno le Google Pixel Buds A-Series, attualmente a 69 euro.

Questa era dunque la nostra selezione delle offerte top dell’evento Amazon di Primavera, anche se sul sito sono ovviamente disponibili tante altre occasioni. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per ulteriori offerte potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in fondo.

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Offerte per categoria

