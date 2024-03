Le nuove direttive UE obbligano WhatsApp ad aprirsi ad altre app di chat e recentemente la piattaforma ha annunciato quali saranno i requisiti in modo che app come Signal, Telegram e altre possano essere integrate con tanto di crittografia.

Ora sembra che la novità sia prossima al debutto, in quanto abbiamo un primo video che mostra come funzionerà l’integrazione.

WhatsApp testa l’integrazione di altre app di chat

Un video di AssembleDebug ci mostra in anteprima come verranno integrate le chat di terze parti in WhatsApp. Innanzitutto l’utente dovrà attivare l’integrazione manualmente nelle opzioni di WhatsApp relative all’account e quindi scegliere le singole app di terze parti che verranno integrate.

In questo modo gli utenti di altre app di chat possono trovarci tramite numero di telefono e contattarci anche se utilizziamo solo WhatsApp.

Nella parte superiore dell’elenco delle chat apparirà un nuovo pulsante per accedere a un elenco di chat di altre app, ma nell’elenco principale continueranno a essere visualizzate solo le chat di WhatsApp.

Per ora le altre app di chat non sono visibili al momento della selezione e bisognerà vedere quali saranno integrabili quando la funzionalità diventerà disponibile ufficialmente.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale tramite Google Play Store utilizzando questo link. In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge che trovate in calce. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

