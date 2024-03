È ufficialmente iniziata la primavera, stagione solitamente dedicata alle grandi pulizie dopo i rigori dell’inverno. Grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, e alla promozione messa in campo da Tineco, potete portarvi a casa alcuni validi alleati per le pulizie della casa, approfittando di sconti che sfiorano il 40%.

Il produttore ha messo in campo quattro offerte, puntando in particolar modo sul lavaggio del pavimento, senza però scordare chi cerca un aspirapolvere senza filo per pulire ogni angolo di casa, inclusi divani, materassi e tutto l’arredamento. Fino al 25 marzo potete approfittare degli sconti su Amazon, con spedizione gratuita e rapida per gli iscritti al programma Amazon Prime: andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Tineco FLOOR ONE S5

È l’aspirapolvere/lavapavimenti più interessante dal punto di vista del rapporto prezzo/prestazioni e grazie a uno sconto del 20% è ancora più appetibile. Aspira secco e liquidi, ha un ampio schermo, un assistente vocale, la tecnologia iLoop che regola la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato sul pavimento e la funzione di pulizia automatica che vi libera da ogni impiccio.

Potete trovare maggiori dettagli su Tineco FLOOR ONE S5 nella nostra recensione completa, per tutti i dettagli relativi all’offerta disponile in questi giorni su Amazon vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro

Presentata lo scorso anno, questa lavapavimenti è l’attuale ammiraglia Tineco per il lavaggio dei pavimenti. Pulisce fino al battiscopa, lasciando un margine di pochissimi millimetri, regola la potenza di aspirazione in base allo sporco sul pavimento, ottimizzando così i consumi, con il sistema di autopropulsione SmoothPower rende più semplice che mai le pulizie e con i LED frontali illumina anche gli angoli più bui della casa, permettendovi di vedere e raccogliere anche lo sporco più nascosto.

Se volete saperne di più su Tineco FLOOR ONE S7 Pro potete leggere la nostra recensione completa, per scoprire prezzi e dettagli sull’offerta valida fino al 25 marzo nella promozione Amazon, vi rimandiamo al nostro articolo specifico.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam

Se in casa avete animali, ma soprattutto se avete bambini piccoli e volete essere sicuri che i pavimenti siano sempre puliti e disinfettati, Tineco FLOOR ONE S7 Steam è la soluzione ideale. Grazie al vapore a 140 gradi igienizza il pavimento rimuovendo batteri e qualsiasi minaccia, lasciandovi tranquilli e sicuri. Per la prima volta Tineco propone questa soluzione in un modello cordless, liberandovi quindi dai limiti imposti dal cavo di alimentazione, consentendo di lavorare in maniera più efficace in tutta la casa.

Per conoscere il prezzo promozionale e tutti i dettagli dell’offerta vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

TINECO PURE ONE STATION

Vi serve un aspirapolvere che possa arrivare ovunque, con numerosi accessori, ottima autonomia e che non richieda particolari manutenzioni? Tineco PURE ONE STATION è la risposta alle vostre domande. Potente, versatile, con una spazzola motorizzata ZeroTangle che evita i grovigli di peli e capelli, tecnologia iLoop che regola la potenza in base allo sporco per ottimizzare i consumi e diversi accessori per raggiungere ogni punto della casa.

Grande autonomia grazie a una nuova tipologia di batterie, il vero punto di forza è la base ricarica e svuotamento, che pulisce la spazzola e i tubi, convogliando tutto lo sporco all’interno di un contenitore da ben 3 litri da vuotare ogni 2-3 mesi. Maggiori dettagli sul prodotto li potete trovare nella nostra recensione completa.

Per scoprire il prezzo promozionale in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon vi rimandiamo a questo articolo.

