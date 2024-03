La primavera è ormai alle porte e grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e a Tineco, le pulizie in casa non sono mai state così facili. Ci concentriamo in particolare su Tineco FLOOR ONE S5, un aspirapolvere senza fili intelligente con funzione di lavapavimenti, ideale dunque per pulire a fondo i pavimenti di casa, perfetta se avete bambini ma anche per chi soffre di allergie e vuole ridurre al minimo i problemi.

Ottima in ogni situazione

Come avrete letto nella nostra recensione completa si tratta di un prodotto molto valido, dall’ottima autonomia e caratterizzato da una elevata semplicità d’uso. L’ampio display, sempre perfettamente visibile durante l’utilizzo, contiene numerose informazioni, a partire dal livello di carica residua e dalla presenza di eventuali problemi alla spazzola o al tubo di aspirazione.

Anche Tineco FLOOR ONE S5 ripropone il classico anello colorato (rosso e blu) che indica il livello di potenza applicato. Quest’ultima può essere regolata manualmente ma la soluzione migliore è quella di lasciar fare tutto alla tecnologia Smart iLoop, che regola la potenza di aspirazione, nonché la velocità di rotazione della spazzola, così da ottimizzare i consumi.

Sul fronte dell’autonomia parliamo di almeno 40/45 minuti con la regolazione automatica della potenza, un tempo più che sufficiente per pulire ambienti di medie dimensioni senza dover ricorrere alla ricarica. Il lavaggio avviene sempre con acqua pulita (a cui è possibile aggiungere il detergente) visto che quella sporca aspirata viene inviata a un contenitore separato. Igiene perfetta dunque, a differenza di un tradizionale mocio dove il lavaggio avviene con acqua progressivamente più sporca.

La spazzola motorizzata esercita un effetto di trazione, rendendo decisamente leggero e maneggevole questo aspirapolvere Tineco che, a differenza di altri modelli più economici, ha un design che permette di pulire fino al battiscopa o al bordo dei mobili, lasciando indietro solo alcuni millimetri.

Al termine delle pulizie non dovrete nemmeno perdere tempo a pulire l’aspirapolvere, limitandovi solamente a vuotare e risciacquare il contenitore dell’acqua sporca e a fare il pieno di quello dell’acqua pulita. Poi vi basterà mettere Tineco FLOOR ONE S5 sulla sua base di ricarica e premere il pulsante dedicato presente sull’impugnatura.

Verrà avviata la procedura di lavaggio automatico che risciacquerà abbondantemente il rullo aspirando l’acqua sporca e aumentando momentaneamente la potenza per pulire allo stesso tempo anche tutti i condotti di aspirazione. Al termine del lavaggio il rullo verrà asciugato con un getto d’aria calda, così da evitare la formazione di muffe, cattivi odori e la proliferazione dei batteri.

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete portarvi a casa Tineco FLOOR ONE S5 a soli 319 euro invece dei 519 euro del prezzo di listino, ma solo fino al 25 marzo.

Informazione Pubblicitaria