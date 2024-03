Gli aspirapolvere cordless fanno ormai parte da tempo dei prodotti presenti nelle nostre case ma una soluzione come quella rappresentata da Tineco PURE ONE Station (qui trovate la nostra recensione completa) probabilmente vi manca. È un aspirapolvere senza fili che però va ad aggiungere un elemento molto importante, che lo rende ancora più autonomo: una base di ricarica con stazione di svuotamento automatico, così da ridurre decisamente la manutenzione.

Tineco PURE ONE Station

Il nuovo aspirapolvere senza fili di Tineco è molto interessante soprattutto per merito di OmniHub, la stazione completa in cui si ricarica e si pulisce. Oltre a caricare la batteria (non rimovibile), la stazione si occupa infatti di pulire la spazzola motorizzata, facendola ruotare rapidamente sulla base, e aspira tutto lo sporco, incluso quello presente nel serbatoio dell’aspirapolvere, all’interno di un contenitore da 3 litri che può essere svuotato ogni due mesi circa (a seconda ovviamente del tipo di uso che ne fate).

La base permette inoltre di alloggiare in modo ordinato tutti gli accessori e vi evita di dover praticare fori su mobili o pareti per fissare i supporti. Tineco PURE ONE Station utilizza una nuova batteria con celle a sacchetto, che raddoppia l’autonomia rispetto ai modelli precedenti garantendo inoltre una maggiore efficienza nel tempo, il triplo rispetto alle batterie utilizzate in precedenza.

La spazzola motorizzata è disegnata con la tecnologia ZeroTangle, che previene la formazione di grovigli dovuti a peli e capelli, una soluzione ottima per chi ha animali in casa o per chi porta i capelli lunghi. Come accade per la maggior parte dei prodotti Tineco, anche in questo modello è utilizzata la tecnologia iLoop, che regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato, così da ottimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia.

Il sistema di filtraggio dell’aria è composto da quattro stadi, con un primo filtro che trattiene le parti più grandi, un filtro in rete metallica, un sistema ciclonico che separa le particelle più piccole e un filtro HEPA che consente di bloccare fino al 99,,97% delle particelle fino a 0,3 micron, lasciando uscire solamente aria pulita.

Nella parte frontale della spazzola motorizzata sono inoltre inclusi quattro LED, che permettono di individuare lo sporco e la polvere anche negli angoli più bui, così da assicurare una pulizia perfetta. Rispetto alla versione da noi provata (la variante Pet), il modello base non offre la connettività WiFi e il controllo tramite app, che in ogni caso è limitato alla visualizzazione dello stato dei filtri.

Potete acquistare Tineco PURE ONE Station a 499 euro invece di 599 euro su Amazon fino al 25 marzo, grazie agli sconti delle Offerte di Primavera.

Informazione Pubblicitaria