In occasione della Game Developers Conference, evento dedicato all’industria gaming che si sta tenendo in questi giorni nella cornice del Moscone Center di San Francisco, Samsung ha avuto modo di annunciare una succosa novità per tutti gli appassionati di gaming possessori di smartphone Galaxy ovvero l’arrivo del Samsung Gaming Hub, luogo digitale che punta a raggruppare sotto un unico nome i videogiochi scaricati e i più importanti servizi di cloud gaming, oltre a offrire il proprio. Ecco i dettagli.

Samsung Gaming Hub vuole diventare la casa del gaming sugli smartphone Galaxy

La novità potrebbe generare un po’ di confusione tra gli utenti e appassionati, dal momento che il colosso, all’inizio dell’anno, in occasione del CES 2024 aveva annunciato il cambio di nome del Game Launcher proprio in Gaming Hub.

In questo caso ci stiamo riferendo al Samsung Gaming Hub attualmente presente solo sulle smart TV attraverso cui l’azienda offre una piattaforma di cloud gaming ai possessori di televisori intelligenti col proprio marchio.

Pertanto, quella piattaforma di cloud gaming sarebbe pronta a sbarcare nelle prossime settimane sugli smartphone Galaxy anche se non sono stati comunicati dettagli in merito a modelli o versioni Android compatibili.

Attualmente i servizi prominenti nel settore erano GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, piattaforme che possono contare su applicazioni disponibili sul Google Play Store; l’arrivo di quel Gaming Hub di cui sopra permetterà di riunire i due servizi sotto un unico ombrello e in un’unica app, oltre che offrire titoli videoludici.

A tal proposito l’azienda, in sede di annuncio, ha comunicato che la varietà di giochi potrebbe risentirne e che il parco titoli in questo momento è alquanto limitato dal momento che l’app del servizio si trova in fase di beta.

Tuttavia, i vantaggi del Gaming Hub sul proprio smartphone sono molteplici e partono con la funzionalità di riproduzione istantanea di un videogioco denominata “Instant Plays” e che, come suggerisce il nome, consentirà di raggruppare, catalogare e riprodurre i giochi Android scaricati e installati dal Google Play Store e Galaxy Store.

Inoltre, come anticipato, l’attrazione principale dell’Hub è l’accesso rapido alla maggior parte dei servizi di cloud gaming all’interno di una singola app. Peraltro, questa possibilitĂ consentirĂ a un numero sempre crescente di utenti di provare con mano i vari servizi di cloud gaming disponibili semplicemente tappando un’icona sul proprio smartphone, un’opportunitĂ ghiotta anche, e soprattutto, per gli stessi servizi di terze parti che vedono aumentare drasticamente la propria portata di utenti raggiunti grazie alla popolaritĂ degli smartphone Samsung.

Come accennato, il produttore coreano non ha svelato dettagli in merito a tempistiche di rilascio, titoli disponibili al lancio o smartphone supportati (fatta eccezione per lo stato di sviluppo dell’app) pertanto non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.

