Si chiama SJÖSS ed è un nuovo caricatore rapido da 30 W lanciato dal colosso dell’arredamento IKEA che si conferma ancora una volta attento a proporre oggetti di qualità a un prezzo decisamente contenuto.

Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare un cambio di paradigma da parte dell’azienda che ha deciso di espandere la propria area di competenza oltre il mero arredamento e abbracciando anche l’ambito tecnologico che ormai permea ogni angolo delle nostre case.

Celebri sono i caricatori wireless, le strisce LED luminose, lampadine e altoparlanti smart e molto altro che si integrano con le principali piattaforme di domotica prodotti e lanciati dall’azienda svedese.

L’ultimo arrivato è il caricatore rapido SJÖSS che arriva in due versioni, da 30 W e 45 W. Scopriamole nel dettaglio.

IKEA lancia SJÖSS, la coppia di caricabatterie funzionali ed economici

SJÖSS viene proposto come caricatore rapido da 30 W con porta USB-C che punta a offrire un’alternativa più economica ai nomi più blasonati del settore senza dimenticare la qualità nelle finiture e quel tocco in più in stile IKEA.

Dal punto di vista hardware questo è realizzato in policarbonato, ideato dal designer Mehmet Mehmetalioglu non si discosta dalla concorrenza in termini di design ma ha dalla sua alcune chicche che soddisferanno i fan del brand. Tra queste troviamo il look a doppia tonalità bianca, verde pastello mentre il cavo è intrecciato, presenta il logo IKEA in rilievo sul connettore viene venduto separatamente.

Dettaglio apprezzabile è l’inclusione nella confezione di sei adesivi colorati (verdi, arancioni e blu) da applicare sul caricatore stesso per personalizzarlo e, soprattutto, distinguerlo da altri modelli presenti in casa e di proprietà di altre persone.

Parlando di pure specifiche tecniche, come detto il caricabatterie rapido può erogare fino a 30 W di potenza e, a detta dell’azienda, potranno supportare le tecnologie Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4) e Programmable Power Supply (PPS).

In aggiunta, esiste un altro caricabatterie rapido USB-C a 2 porte da 45 W che è più veloce e dispone di una porta aggiuntiva per caricare un dispositivo aggiuntivo.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, il modello da 30 W in questione è già disponibile all’acquisto sul sito italiano di IKEA a un prezzo di soli 5,95 euro per il solo caricatore; prezzo che, anche se unito al cavo USB-C a USB-C venduto separatamente a 5,95 euro, si assesta ben al di sotto dei caricabatterie offerti dalla concorrenza riuscendo, pertanto, a proporre gli stessi Watt, un’ottima qualità costruttiva e alcune accortezze come gli adesivi colorati.

Stesso discorso per la variante SJÖSS da 45 W e doppia porta USB-C per la ricarica in vendita a 9,95 euro sul sito italiano di IKEA; un’alternativa economica e originale che riesce ad essere allo stesso tempo funzionale pur mantenendo lo stile iconico del brand svedese.

Potrebbe interessarti anche: Samsung SmartThings migliora con una nuova funzione basata sull’IA

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.