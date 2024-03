Nelle scorse ore Samsung Electronics ha annunciato di avere lanciato la funzione 3D Map View, svelata a inizio anno in occasione del CES 2024 di Las Vegas e ora disponibile per tutti i Paesi nei quali è consentito l’accesso alla piattaforma SmartThings.

La funzione Map View semplifica la gestione della casa, trasformando delle planimetrie in immagini virtuali all’interno dell’app SmartThings, in modo che gli utenti possano vedere chiaramente i propri dispositivi e regolare comodamente l’illuminazione, la temperatura, la qualità dell’aria e il consumo energetico.

Samsung migliora SmartThings con una nuova comoda funzione

In sostanza, l’obiettivo del colosso coreano è quello di rendere più semplice la gestione per gli utenti del proprio ecosistema smart home, sfida che diventa via via più complicata dato il costante aumento dei device connessi all’interno di ciascuna casa.

La funzione Map View è in grado di mostrare agli utenti l’intera casa in un colpo d’occhio e, aspetto ancora più interessante, si aggiorna in tempo reale man mano che vengono collegati nuovi dispositivi.

Se la precedente versione di Map View si basava su un modello 2D ed era disponibile soltanto per le case nelle quali veniva fornita la planimetria, la nuova versione in 3D sfrutta la tecnologia Spatial AI di Samsung e usa i sensori LiDAR (per esempio quello dei robot aspirapolvere) per misurare e mappare con precisione il layout di un appartamento.

Tra le altre novità vi è il miglioramento della funzione di filtro, in modo da garantire agli utenti un monitoraggio e un controllo più efficienti dei dispositivi.

Samsung precisa che la funzione Map View è disponibile tramite l’app SmartThings sui dispositivi Android e iOS e sulle smart TV. Entro la prima metà dell’anno la funzionalità dovrebbe essere resa disponibile anche attraverso hub aggiuntivi, come ad esempio i frigoriferi Family Hub.

SmartThings per Android può essere scaricata dal Google Play Store:

