Google Pixel 8a muove un altro passo verso la presentazione ufficiale

La stagione primaverile è ormai alle porte e questo, per Google e per gli appassionati di tecnologia in generale, vuol dire che si sta progressivamente avvicinando il momento del lancio del Pixel “economico”: Google Pixel 8a ha giĂ fatto parlare parecchio di sĂ© nelle scorse settimane, ma nelle scorse ore ha completato un passaggio fondamentale in vista della presentazione: l’approvazione della FCC.

Il lancio di Google Pixel 8a si avvicina

La serie Google Pixel 8 ha permesso al colosso di Mountain View di raccogliere tantissimi consensi da parte degli utenti e degli addetti ai lavori, per questo motivo c’è grande curiositĂ attorno al prossimo “piccolo” della famiglia, il nuovo medio di gamma Google Pixel 8a. Nelle settimane precedenti, abbiamo avuto modo di riportarvi numerose informazioni interessanti su questo nuovo smartphone, dal possibile upgrade relativo alla batteria ai dettagli su colorazioni, storage e prezzi e quest’oggi aggiungiamo un altro piccolo ma importantissimo tassello.

Come sicuramente sapete, prima che un nuovo dispositivo elettronico possa essere commercializzato, è necessario che ottenga l’approvazione di svariati enti regolatori in giro per il mondo e tra questi figura la statunitense FCC (Federal Communications Commission). Qualora un produttore decidesse di pubblicizzare un dispositivo non ancora approvato dalla FCC, sarebbe tenuto ad includere un disclaimer apposito circa l’impossibilitĂ della commercializzazione senza aver prima completato questo passaggio obbligato. Onde evitare situazioni del genere, molti produttori — tra i quali non figura Apple — preferiscono sottoporre i propri nuovi prodotti all’approvazione della FCC e degli altri enti regolatori prima di avviare qualsiasi campagna promozionale. Ebbene, proprio questo modus operandi ci permette in genere di scoprire in anticipo qualche dettaglio interessante.

In data odierna, quattro nuovi dispositivi a marchio Google, recanti i model number G8HHN, GKV4X, G6GPR e G576D sono stati approvati dalla FCC. La documentazione inclusa identifica ciascuno di questi modelli come uno smartphone e più precisamente come varianti dello stesso smartphone: come sapete, Google — al pari di tanti concorrenti — è solita realizzare varianti specifiche per diversi Paesi e operatori telefonici, contraddistinte ad esempio dal supporto o meno alla connettività 5G mmWave.

Nella fattispecie, lo smartphone approvato quest’oggi è proprio Google Pixel 8a e la certezza è la diretta conseguenza di un leak precedente: qualche settimana fa erano trapelate le immagini della confezione di vendita del nuovo smartphone Made by Google e sulla stessa si leggeva chiaramente il model number G6GPR.

Salvo stravolgimenti, Google Pixel 8a debutterĂ ufficialmente in occasione del Google I/O 2024, di cui proprio nelle scorse ore abbiamo appreso la data. Lo smartphone dovrebbe puntare sul SoC Tensor G3 dei Pixel 8 e confermare le dimensioni compatte dell’apprezzato predecessore (qui nel nostro confronto col fratello maggiore); di recente, purtroppo, abbiamo appreso di un possibile aumento di prezzo. A questo punto, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo leak.