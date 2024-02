Per tutti coloro che possiedono una smart TV un po’ datata o con un software proprietario non all’altezza, il colosso di Mountain View offre Chromecast con Google TV, dispositivo votato all’intrattenimento domestico grazie al quale gli utenti possono usufruire di tutti i servizi di streaming a cui sono abbonati.

Il dongle HDMI in questione riceve, come molti altri prodotti e servizi, diverse attenzioni da parte dell’azienda, costantemente impegnata nel miglioramento del servizio e delle funzionalità ad esso collegate; a titolo di esempio lo scorso anno abbiamo visto l’introduzione dei giochi PS5 via PS Remote Play, mentre più di recente le notifiche di chiamata da app specifiche.

Nelle ultime ore la società ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV, update che introduce alcune interessanti novità; diamo un’occhiata insieme.

Chromecast con Google TV riceve Fast Pair e il nuovo commutatore uscita audio con l’ultimo aggiornamento

L’aggiornamento in fase di rilascio per Chromecast con Google TV, STTE.231215.005, introduce innanzitutto le patch di sicurezza di gennaio 2024, oltre a tutta una serie di correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni con un peso di circa 170 MB.

Queste però non sono le uniche novità portate dall’update, la prima era già stata annunciata da Big G il mese scorso e va ad introdurre una comoda funzionalità che farà sicuramente piacere a tutti i possessori di una Chromecast con Google TV: si tratta di Fast Pair, il protocollo sviluppato dall’azienda volto alla semplificazione dell’accoppiamento dei dispositivi con cuffie e accessori Bluetooth; già disponibile per gli smartphone Android e per i Chromebook, Fast Pair permette di eseguire l’associazione in modo particolarmente rapido durante ogni utilizzo.

I colleghi di 9to5Google hanno notato, in seguito all’aggiornamento della loro unità, come l’apertura della custodia di Pixel Buds Pro abbia fatto comparire una nuova notifica nell’angolo in alto a destra e nelle Impostazioni rapide: “Il tuo dispositivo salvato è disponibile“. Interagendo con la notifica in questione, si apre un messaggio più grande che occupa metà dello schermo, grazie al quale l’utente ha la possibilità di connettere i due dispositivi tra loro.

La seconda novità, visibile nella galleria qui sopra, è rappresentata dall’introduzione di un nuovo commutatore per l’uscita audio, ovvero uno strumento che ci consente di scegliere quale dispositivo dovrà riprodurre l’audio dei contenuti visualizzati a schermo. Il nuovo pulsante dedicato si trova nella tendina dove attualmente sono reperibili i comandi per Screensaver, Wi-Fi, Accessibilità e Bluetooth; cliccando su di esso l’utente ha dunque facoltà di modificare il dispositivo di default per la riproduzione audio, scegliendo eventualmente al posto degli speaker integrati nella TV, delle cuffie o degli speaker Bluetooth.

Qualora foste possessori di una Chromecast con Google TV e voleste controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento sulla vostra unità, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Aggiornamento del sistema.

