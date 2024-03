State cercando un nuovo tablet Android con ampio schermo, buone specifiche tecniche e supporto longevo? Potreste dare uno sguardo su Amazon, visto che sul sito potete trovare in offerta Samsung Galaxy Tab S9 FE, uno dei prodotti di recente uscita. Vediamo come approfittare di uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy Tab S9 FE a un ottimo prezzo in offerta su Amazon

Qualche mese fa Samsung ha lanciato due tablet Android, pensati per chi desidera un buon prodotto, sia come specifiche che come design e funzionalità (è presente la S Pen), ma per chi al contempo non vuole spendere le cifre richiesta dai prodotti di fascia alta della serie Galaxy Tab S9 “principale”. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab S9 FE e di Galaxy Tab S9 FE+, device che si affidano a pannelli LCD con refresh rate fino a 90 Hz e al SoC Exynos 1380.

In particolare, il protagonista dell’offerta di oggi è Samsung Galaxy Tab S9 FE, ossia il modello più “piccolo”: il tablet offre uno schermo LCD TFT da 10,9 pollici con risoluzione 2304 x 1440, refresh rate fino a 90 Hz, 16 milioni di colori e supporto alla S Pen (inclusa in confezione). Il cuore è costituito dal già citato Exynos 1380 octa-core, supportato in questa versione in offerta da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria (espandibile con microSD fino a 1 TB).

A livello fotografico abbiamo due sensori, uno frontale e uno posteriore: sul retro prende posto una fotocamera grandangolare da 8 MP con autofocus, mentre frontalmente una fotocamera da 12 MP. A livello di connettività sono disponibili Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS e porta USB Type-C. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 8000 mAh, con ricarica rapida e adattatore da 45 W. Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa.

A livello software, il tablet ha debuttato con Android 13 e One UI 5.1.1, ma ha già ricevuto l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6. Samsung promette almeno quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, dunque dovrebbe arrivare almeno ad Android 17.

Samsung Galaxy Tab S9 FE è stato lanciato a inizio ottobre 2023 al prezzo consigliato di 549 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 399 euro nella colorazione Lavender, con uno sconto di 150 euro e con caricabatterie Super Fast Charging da 25 W incluso (modello EP-T2510NBEGEU). Bastano pochi euro in più (406 euro) per la colorazione Gray, ma senza caricabatterie. La consegna è gratuita e può avvenire in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile, in base alla disponibilità. Vi ricordiamo inoltre che il tablet Android viene proposto in regalo agli acquirenti di Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 entro il 17 marzo 2024.

