Lenovo annuncia il debutto sul mercato italiano di Lenovo Legion Tab, un tablet Android espressamente realizzato per chi ama giocare in mobilità e non vuole compromessi in fatto di esperienza in gaming. Il nuovo arrivato in casa Lenovo va ad ampliare la gamma di prodotti Lenovo Legion, ottimizzata da sempre nel design oltre che nell’hardware per garantire prestazioni, versatilità e un buon rapporto qualità/prezzo, da sempre tratto distintivo delle soluzioni del produttore asiatico.

Lenovo Legion Tab: ecco cosa c’è sotto la scocca

Lenovo Legion Tab punta su una piattaforma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinata a un design compatto e a un display da 8,8″ con risoluzione QHD+, un formato che a prima vista non ci dispiace. Il tablet, che arriva in colorazione storm grey, è spesso solo 76 millimetri per un peso di 350 grammi; nonostante lo spessore ridotto però, la dissipazione ottimale della componentistica dovrebbe essere garantita dalla soluzione termica Legion ColdFront: Vapor, dotata di una generosa camera di vapore, appositamente sovradimensionata per mantenere basse le temperature di esercizio.

Grazie al sistema Legion ColdFront: Vapor, il nuovo Legion Tab offre tre diverse modalità che si possono adattare alle esigenze dell’utente o degli scenari di gioco. La Beast Mode è adatta per il gaming ad alte prestazioni, Balanced Mode per offrire equilibrio tra prestazioni, calore e durata della batteria, mentre Energy Saving Mode assicura sessioni di gioco più lunghe e offline.

La configurazione hardware con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 prevede poi 12 GB di memoria LPDDR5X, 256 GB di storage espandibile fino a 1 TB grazie allo slot microSD, oltre che al display Lenovo PureSight con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La batteria ha una capacità di 6.550 mAh, mentre riguardo la carica troviamo una porta USB Type-C dotata di tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.03 a 45 watt e bypass di ricarica per il gioco che permette di controllare le temperature ed evitare l’utilizzo di cavi.

Altre caratteristiche da segnalare sono poi il supporto Display Port 1.4 (ovviamente via USB Type-C) per connettersi a un display esterno compatibile, oltre al sistema aptico integrato per garantire la migliore risposta possibile nella fase di gioco.

Disponibilità e prezzo

Lenovo Legion Tab sarà disponibile nei prossimi giorni, inizialmente in esclusiva su lenovo.com/it, al prezzo di 599 euro, ipotizziamo a breve anche su Amazon.

