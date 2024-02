Xiaomi si è messa in testa di fare sul serio anche nel segmento degli smartphone pieghevoli e già nelle prossime settimane potrebbe portare sul mercato almeno un nuovo modello: le ultime indiscrezioni chiamano in causa sia il più volte chiacchierato Xiaomi MIX Fold 4 che il pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip 4. Dalle scelte sul design alla dotazione tecnica, il produttore cinese sembra non aver lasciato davvero nulla al caso.

Xiaomi MIX Fold 4 tra cura dimagrante e specifiche al top

Il mese di febbraio 2024 potrebbe essere foriero di novità molto interessanti nel mercato degli smartphone pieghevoli: le voci sulle nuove creature di Xiaomi si stanno facendo sempre più insistenti e una, in particolare, ci tocca da vicino: Xiaomi MIX Fold 4 potrebbe essere commercializzato anche in Europa.

Nelle ultime ore, un leaker solitamente bene informato ha diffuso dei dettagli significativi sul conto di questo dispositivo. Digital Chat Station, sempre molto attivo su Weibo, ha parlato del design e delle specifiche: MIX Fold 4 dovrebbe presentarsi come uno smartphone particolarmente sottile e leggero (tanto per dare un contesto, lo Xiaomi MIX Fold 3, visibile in copertina, pesa poco meno di 260 grammi), ma senza compromessi di natura tecnica: dalle prestazioni affidate alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, passando per il supporto alla ricarica rapida, tutto dovrebbe essere adeguato al posizionamento premium del device. In aggiunta a questo, il dispositivo arriverà sicuramente con Android 14 basato su HyperOS out of the box.

La strategia di Xiaomi per MIX Flip 4

Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi MIX Flip 4, primo approccio del brand cinese coi pieghevoli a conchiglia, dovrebbe debuttare ufficialmente già questo mese.

Nello stesso post di cui sopra, DCS parla di uno smartphone dalla piega praticamente impossibile da percepire, a dimostrazione di un lavoro particolarmente raffinato svolto dal produttore. Naturalmente, solo le prove sul campo potranno confermare o sbugiardare queste voci.

Anche questo modello dovrebbe stupire per spessore e peso ridotti, senza sacrificare le prestazioni (garantite dallo Snapdragon 8 Gen 3) o la ricarica rapida. In questo caso però, complice la necessità di fare i conti col poco spazio a disposizione, pare che Xiaomi abbia optato per la massima semplificazione del display esterno e del comparto fotografico. In particolare, le fotocamere posteriori sarebbero soltanto due: la principale da 50 megapixel e un teleobiettivo; non ci sarebbe, quindi, una ultra-grandangolare.

Naturalmente, tutte queste sono mere indiscrezioni, ma il mese di febbraio è già iniziato e corre veloce: nei prossimi giorni scopriremo sicuramente ulteriori dettagli sui nuovi smartphone pieghevoli griffati Xiaomi.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone pieghevoli del mese