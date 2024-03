Google ha acquisito Fitbit qualche anno fa e da allora i fitness tracker dell’azienda sono diventati un ​​punto di riferimento per chi desidera monitorare il proprio stile di vita.

Ora è emerso che Fitbit sta sperimentando un programma di studio per incoraggiare le persone che in genere percorrono in media meno di 8.000 passi al giorno a camminare di più e a mantenere uno stile di vita attivo.

Fitbit lancerà Walkmate per incoraggiare chi cammina meno

Denominata “Walkmate”, l’iniziativa di Fitbit fornirà a chi avrà aderito allo studio notifiche giornaliere personalizzate per un periodo di almeno due mesi durante i quali verranno stimolati a riflettere e pianificare la loro camminata quotidiana.

Prima di iniziare ai partecipanti verrà chiesto di completare un sondaggio per fornire a Fitbit approfondimenti sui fattori che potrebbero influenzare i loro livelli di attività fisica, dopodiché Fitbit lavorerà dietro le quinte per monitorare i passi giornalieri e i dati relativi ai minuti in zona attiva, offrendo agli utenti l’opportunità di monitorare l’impatto della strategia scelta nel tempo.

Per entrare a far parte del programma Walkmate basterà avviare l’app Fitbit e toccare la scheda “Passi” che mostrerà il logo di Google Health Studies. Una volta iscritti apparirà una scheda “WalkMate” nel feed “Oggi”, insieme ai promemoria per camminare.

