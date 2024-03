Uno dei principali punti di forza di Amazon, oltre che una delle ragioni da cui deriva il suo enorme successo a livello planetario, è rappresentato dal servizio di assistenza ai clienti che la piattaforma e-commerce statunitense è in grado di garantire.

Rientra nel servizio di assistenza anche la possibilità per gli utenti di effettuare il reso dei prodotti acquistati entro il termine di 30 giorni, ossia una soluzione molto amata e sfruttata, grazie alla quale Amazon è riuscita a sbaragliare la concorrenza.

Ebbene, a partire dal 25 marzo 2024 pare che il termine di reso gratuito per la maggior parte dei prodotti di Amazon verrà ridotto dagli attuali 30 giorni a 14 giorni (a partire dal giorno di consegna del prodotto).

Una modifica rivoluzionaria per Amazon

Almeno ciò è quanto emerge da un post pubblicato sul forum tedesco di Amazon da un rivenditore, secondo cui la modifica in questione riguarda solo i prodotti che rientrano nelle seguenti categorie:

Fotocamere

Elettronica

Forniture per ufficio

Computer

Wireless

Videogiochi

Musica

Video DVD

Sono escusi i dispositivi Amazon e i prodotti Amazon Renewed.

Stando a quanto si apprende, durante un periodo di transizione (fino al 25 aprile) i clienti potranno comunque richiedere un periodo di reso di 30 giorni tramite il centro resi online mentre dal 26 aprile ciò non sarà più possibile.

C’è da precisare che questa modifica al momento potrebbe essere limitata alla Germania, ove nei prossimi mesi sono in programma i campionati europei di calcio e sembrerebbe essere proprio questa una delle motivazioni alla base della modifica (si desidera evitare un possibile notevole incremento dei resi, per esempio di smart TV, usate per guardare solo alcune partite e poi restituite).

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Potete trovare tutte le offerte di Amazon seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori smart TV di questo mese