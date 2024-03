Se state cercando un nuovo smartphone Android, oppure siete interessati ad acquistare qualche altro prodotto, tech e non, allora potrebbe essere arrivata la spinta giusta. Proprio in queste ore è stato lanciato un nuovo intrigante coupon che consente di risparmiare fino a 45 euro: non una cifra enorme, ma che comunque potrebbe spingervi oltre le indecisioni. Vediamo come funziona e come utilizzare il coupon PSPRMAR24.

Fino a 45 euro di extra sconto su smartphone e non solo col coupon PSPRMAR24

Il nuovo coupon è disponibile dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 17 marzo 2024 e può essere utilizzato fino a un massimo di due volte per utente (contrariamente a quello precedente, limitato a un singolo utilizzo). Prevede uno sconto crescente in base all’importo speso in un’unica transazione, naturalmente di uno o più articoli idonei. Più precisamente, lo sconto ottenuto è il seguente:

sconto di 10 euro con spesa tra i 100 e i 199 euro

con spesa tra i 100 e i 199 euro sconto di 15 euro con spesa tra i 200 e i 299 euro

con spesa tra i 200 e i 299 euro sconto di 25 euro con spesa tra 300 e 399 euro

con spesa tra 300 e 399 euro sconto di 35 euro con spesa tra 400 e 499 euro

con spesa tra 400 e 499 euro sconto di 45 euro con spesa da 500 euro in su

Volete qualche esempio su come sfruttare il nuovo coupon eBay? Vediamo alcuni smartphone Android che è possibile acquistare utilizzando gli sconti qui sopra (i prezzi sono già stati ribassati):

Come utilizzare il coupon su eBay? Non dovete fare altro che aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello, come ad esempio quelli qui sopra, e digitare PSPRMAR24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Una volta fatto, dovreste vedere il prezzo scendere e potrete proseguire con il pagamento tramite PayPal, carta di credito o di debito. Per scoprire tutti i prodotti compatibili col nuovo coupon, tra i quali troviamo anche smartwatch, tablet, PC, TV, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti per la casa, potete seguire il link qui in basso. Qui potete invece consultare termini e condizioni completi.

Tutti i prodotti compatibili col nuovo coupon

