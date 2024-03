Ultimamente Google si sta prendendo cura della versione Web di YouTube Music e dopo la recente introduzione del supporto per i download offline, il servizio di streaming musicale sta per ottenere un’altra novità dall’app per Android.

La versione Web di YouTube Music sta ricevendo una riprogettazione dell’interfaccia di riproduzione che corrisponde a quella della versione Android.

YouTube Music Web ottiene l’interfaccia di riproduzione dell’app Android

La riprogettazione sacrifica alcuni elementi come la barra delle app per introdurre la riproduzione a schermo intero anche sul Web che include in alto il selettore brano/video, il pulsante di riduzione a icona e il menu a tre punti per mettere mi piace/non mi piace ai brani, mentre in basso trovano spazio i controlli di riproduzione e i pulsanti per “Prossimi brani”, “Testo” e “Correlati”.

Le copertine degli album sono più grandi, ma rispetto all’app Android lo sfondo appare sfocato, e appena sotto vengono mostrati il nome del brano e l’artista.

Chiudendo l’interfaccia di riproduzione appare un nuovo design anche per il miniplayer in basso che ora mostra solo i pulsanti riproduzione/pausa e traccia successiva, oltre alla copertina dell’album.

Questo rinnovamento è in fase di implementazione e nel complesso risulta più pulito di quello precedente, tuttavia potrebbe non piacere a tutti gli utenti della versione Web di YouTube Music.

