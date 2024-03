Non tutti vogliono o possono spendere diverse centinaia di euro per acquistare uno smartphone Android, e proprio qui entrano in gioco i dispositivi entry level. Se al prezzo contenuto ci aggiungiamo uno sconto, ecco che la proposta diventa ancora più interessante: è questo il caso di Motorola Moto G04, uno smartphone lanciato da poco sul mercato e in offerta su Amazon a meno di 100 euro. Vediamo come approfittarne subito.

Meno di 100 euro per Motorola Moto G04 in offerta su Amazon

Motorola Moto G04 ha fatto il suo debutto in Italia solamente alla fine di gennaio 2024 insieme ai fratelli maggiori Moto G24 e Moto G34. Lo smartphone alla base della nuova gamma risulta ovviamente il più conveniente a livello di listino e punta molto sul rapporto qualità prezzo, soprattutto considerando lo sconto attualmente disponibile.

Moto G04 offre uno schermo LCD IPS da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Unisoc T606 octa-core con GPU Mali-G57 MP1, supportato da 4 GB di RAM (con funzione RAM Boost si possono aggiungere altri 4 GB virtuali) e da 64 GB di memoria interna. Lato connettività non possiamo pretendere il 5G, ma troviamo comunque 4G dual SIM VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Per quanto concerne il comparto fotografico mette a disposizione due fotocamere: sul retro abbiamo un sensore da 16 MP con PDAF e potenziato dall’intelligenza artificiale, mentre nella parte frontale un sensore da 5 MP con obiettivo integrato tramite foro nello schermo. Non mancano lettore d’impronte integrato nel tasto di accensione e spegnimento, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e certificazione IP52. La batteria si spinge fino a 5000 mAh, con ricarica cablata da 15 W (qui per le specifiche tecniche complete). Lo smartphone offre Android 14 preinstallato, con personalizzazione My UX.

Motorola Moto G04 è stato lanciato poche settimane fa al prezzo consigliato di 129,99 euro, ma in queste ore potete già trovarlo in offerta su Amazon a 99,90 euro nella vivace colorazione Satin Blue. Venduto e spedito da Amazon stessa, può essere consegnato in un giorno con abbonamento Amazon Prime e indirizzo compatibile. Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso:

Acquista Motorola Moto G04 in offerta

