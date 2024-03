Lanciata nel 2019 con un investimento importante, la sezione Notizie di Facebook sta per essere abbandonata: ad aprile, infatti, scomparirà definitivamente.

A renderlo noto è stato il colosso dei social network nelle scorse ore, precisando che Facebook News sarà chiuso all’inizio di aprile sia negli Stati Uniti che in Australia.

Questa decisione arriva a distanza di alcuni mesi da quella dello scorso anno relativa alla chiusura del servizio anche in altri Paesi, come il Regno Unito, la Francia e la Germania.

Ecco perché Facebook News chiude i battenti

Stando a quanto viene spiegato dal colosso dei social network, la decisione di mettere da parte Facebook News rientra tra le strategie volte ad ottimizzare gli investimenti dell’azienda, in modo da migliorare i servizi che sono maggiormente apprezzati dagli utenti.

Ebbene, pare che lo scorso anno il numero di persone che hanno usato Facebook News in Australia e negli Stati Uniti sia diminuito di oltre l’80%, ciò anche perché probabilmente i contenuti di tale servizio non rientrano tra quelli che solitamente gli utenti cercano su un social network (piattaforme che vengono sfruttate soprattutto per scoprire nuove opportunità, passioni e interessi).

Il colosso dei social ci tiene a precisare che le modifiche che interessano Facebook News non avranno alcun impatto sui prodotti e servizi di Meta in questi Paesi e le persone potranno comunque visualizzare i collegamenti agli articoli di notizie su Facebook. Gli editori di notizie continueranno ad avere accesso ai propri account e alle proprie pagine Facebook, ove potranno pubblicare collegamenti alle loro storie e spingere le persone a visitare i loro siti Web, nello stesso modo in cui può farlo qualsiasi altro individuo o organizzazione.

Inoltre, le testate giornalistiche potranno anche sfruttare prodotti come Reels e il sistema pubblicitario di Meta per raggiungere un pubblico più ampio e indirizzare le persone ai loro siti Web.