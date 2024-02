Buone notizie per Samsung. Le vendite degli smartphone di punta dell’azienda multinazionale sudcoreana sono finalmente in ripresa. Nel 2023 Samsung ha detenuto una quota di mercato del 19,4%, contro il 20,1% di Apple.

Quest’ultima è stata infatti una delle cinque aziende fornitrici di smartphone a registrare una crescita delle vendite, sebbene il mercato complessivo internazionale abbia toccato il minimo storico nell’arco dell’ultimo decennio.

Quanto hanno venduto Samsung S23 e S24

Nell’arco temporale di 12 mesi, infatti, sono state vendute 31,11 milioni di unità del modello Galaxy S23, di cui 14,34 milioni della versione Ultra, 5,68 milioni Plus e 11,08 milioni Basic. In questo modo, sono state superate del 24% le vendite del S22, che ammontavano, nello stesso periodo di tempo, a 24,99 milioni di unità.

Ma non è finita qui. Le vendite della nuova serie S24 hanno raggiunto a fine gennaio una quota di 1,42 milioni di unità (830mila Ultra, 270mila Plus e 320mila Basic), dimostrando il grande interesse del pubblico internazionale per le novità introdotte negli ultimi modelli Samsung.

In merito alla serie Z5, invece, le vendite in sei mesi sono state pari a 6,83 milioni di unità (4,33 milioni Flip5, 2,49 milioni Fold5). Numeri simili sono stati raggiunti con le unità vendute del modello Z4 (6,81 milioni).