Samsung aggiorna l’app Orologio attraverso il Galaxy Store e rende disponibili alcune interessanti novità che abbiamo iniziato a scoprire solo con la One UI 6.1, tuttora a bordo della sola serie Galaxy S24. Andiamo a scoprire di che si tratta e come aggiornare l’app alla versione più recente.

Samsung aggiorna Orologio con modifica allo sfondo e non solo

L’app Orologio di Samsung si aggiorna sul Galaxy Store alla versione 12.3.20.16 e introduce alcune delle novità che abbiamo visto sulla One UI 6.1. Niente intelligenza artificiale Galaxy AI naturalmente, ma alcuni utili cambiamenti e miglioramenti che gli utenti dovrebbero gradire.

La prima novità consente di andare a modificare a piacimento lo sfondo della sveglia: si può ora selezionare una delle immagini proposte direttamente dall’app, impostare una qualsiasi immagine presa dalla memoria dello smartphone oppure partire da una Emoji AR (premendo sui tre puntini in alto a destra). Si può anche scegliere tra tre diversi layout dell’orologio per le sveglie. Per personalizzare sfondo e layout basta selezionare una sveglia già salvata o premere il tasto “+” (per aggiungerne una nuova), per poi scorrere fino in fondo e selezionare l’opzione Sfondo sveglia.

Con l’update, nel menu dedicato alla vibrazione è ora possibile modificare l’intensità per ciascuna sveglia (in precedenza poteva essere modificato individualmente soltanto il volume). In più, andando nelle impostazioni dell’app e attivando l’opzione “Mostra meteo“, non solo si possono visualizzare temperatura e meteo delle città nel menu dedicato ai “Fusi orari“, ma anche gli orari dell’alba e del tramonto.

Chi utilizza le funzionalità di “Modalità e routine” può ora impostare una sveglia specifica come attivazione di una particolare routine. All’interno dei “Se” è possibile scorrere fino a “Orologio” e selezionare “Allarme sveglia selezionato“. E non è finita qui: l’ultima novità riguarda la finestra pop-up con il timer, che come potete vedere qui sotto risulta più compatta rispetto a prima.

Come aggiornare Samsung Orologio

Tutte le novità qui sopra dovrebbero risultare disponibili per gli utenti con Android 14 e One UI 6.0 che aggiornano l’app Orologio di Samsung alla versione più recente, la 12.3.20.16. Per scaricare e installare quest’ultima potete passare dal Galaxy Store direttamente con il vostro smartphone Samsung Galaxy, selezionando “Menu > Aggiornamenti“, tenendo premuto sull’icona e selezionando “Aggiorna applicazioni” oppure seguendo questo link.

Vi ricordiamo che la One UI 6.1 dovrebbe invece essere resa disponibile nelle prossime settimane a partire dalla serie Galaxy S23. Attualmente si trova solo a bordo di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

