Sebbene la serie OPPO Reno11 sia stata presentata ufficialmente solo alla fine dello scorso anno, in Rete iniziano a circolare le prime voci relative alla generazione successiva: stiamo ovviamente parlando di OPPO Reno12.

Nelle scorse ore, infatti, sono state svelate quelle che potrebbero essere alcune delle principali caratteristiche dei prossimi device di OPPO (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento sulle caratteristiche di OPPO Reno12 Pro

In particolare, il popolare leaker Digital Chat Station ha pubblicato sul social cinese Weibo le caratteristiche di un nuovo smartphone, senza rivelare il suo nome ma che, stando alle indiscrezioni già emerse, dovrebbe essere proprio uno dei prossimi device di OPPO, ossia la variante Pro.

Stando al leaker, OPPO Reno12 Pro potrebbe avere un display da 6,7 pollici con i lati curvati (come la precedente generazione), risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 9200+.

Ed ancora, lo smartphone di OPPO dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 50 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbero trovare spazio un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un altro sensore da 50 megapixel con zoom ottico 2x.

La batteria di OPPO Reno12 Pro, infine, dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh e dovrebbe essere in grado di supportare la ricarica rapida a 80 W mentre la memoria dovrebbe comprendere 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono garanzie che queste siano effettivamente le caratteristiche di OPPO Reno12 Pro, per la cui presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza ancora per diversi mesi: pare, infatti, che il lancio sia in programma per giugno.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore cinese.

