OnePlus torna a rinnovare la collaborazione con Genshin Impact, il videogioco RPG sviluppato dalla software house cinese miHoYo, lanciato nel settembre 2020 e diventato rapidamente uno dei titoli più in voga e popolari degli ultimi anni su tutte le piattaforme tanto da diventare, lo scorso mese di gennaio, il gioco mobile più veloce di sempre a raggiungere i 5 miliardi di dollari di ricavi.

Uno smartphone dopo l’altro il colosso cinese ha riproposto la fortunata partnership con il videogame: dopo dopo OnePlus 10T, OnePlus 11R e OnePlus 11 5G è arrivato il momento di OnePlus 12R in un’edizione ricca di dettagli, accessori incentrati attorno al popolare personaggio di Keqing di cui vengono riprese i colori, la dotazione e il tema. Scopriamo insieme questa speciale variante di OnePlus 12R.

OnePlus rinnova la collaborazione con Genshin Impact, stavolta dedicata a Keqing

Lo scorso anno l’azienda aveva lanciato un’edizione simile per OnePlus 11 dedicata al personaggio di Xiangling; variante in cui lo smartphone non ha subito nessun cambiamento estetico mentre la particolarità consisteva nel corposo box regalo pieno di accessori tematizzati.

Quest’anno le due aziende hanno deciso di fare le cose in grande a partire dallo smartphone stesso il quale presenta una colorazione ispirata alla protagonista Keqing tanto nella colorazione (un viola chiaro, quasi lilla tratto dall’elemento “Electro” utilizzato dal personaggio) che nei dettagli sulla scocca posteriore che vanno a riprendere il tema floreale e piumato della paladina con tanto di nome inciso nella parte posteriore.

Non è finita qui perché i seguenti temi vengono ripresi nel cavo di ricarica dello smartphone, anch’esso viola, nella spilletta per l’estrazione della SIM e nel brick di ricarica il quale sfoggia, oltre alla colorazione, anche il logo del personaggio e un LED viola a indicare la ricarica; un’attenzione ai dettagli maniacale che sarà sicuramene apprezzata dagli appassionati.

La personalizzazione, peraltro, si estende oltre l’hardware e permea anche il sistema operativo di OnePlus 12R con tanto di tema dedicato a riprendere gli stilemi già citati del viola, un icon pack a tema e un esclusivo sfondo animato con Keqing realizzato ad hoc per la collaborazione.

A coronamento di questa partnership vi è la scatola da collezione, una novità per l’occasione, anch’essa realizzata a tema e curata in ogni dettaglio, ricca di accessori a tema Keqing tra cui spille, adesivi, magneti e una cover a tema.

Prezzo e disponibilità

L’edizione OnePlus 12R x Genshin Impact sarà commercializzata globalmente con il lancio europeo previsto per il 28 marzo a un prezzo di circa 750 euro per l’intera edizione da collezione.

I preordini sono aperti da oggi con un bonus di 50 euro per chi decidesse di effettuarlo portando così il prezzo a 699 euro e approfittando di sconti fino al 20% su alcuni prodotti e accessori selezionati di OnePlus; qualora foste interessanti vi basterà consultare la pagina dedicata alla collaborazione con Genshin Impact sul sito ufficiale OnePlus.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus Watch 2 e la serie Samsung Galaxy S24 stabiliscono nuovi record di vendite

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.