Gli utenti più attenti molto probabilmente ricorderanno che lo scorso anno OnePlus aveva realizzato una speciale Genshin Impact Edition del modello 10T (rectius Ace Pro) e che le varie personalizzazioni erano presto divenute disponibili per tutti, ebbene ci risiamo: una generazione più tardi, il produttore cinese ha creato un OnePlus Ace 2 — aka OnePlus 11R — Genshin Impact Edition e i suoi sfondi e le sue suonerie sono già pronte per il download per chiunque voglia provarli.

OnePlus 11R Genshin Impact Edition: sfondi e suonerie per tutti

Presentato a livello internazionale con il nome OnePlus 11R lo scorso febbraio, OnePlus Ace 2 è il modello destinato al mercato cinese e ha presto guadagnato una Genshin Impact Edition. A meno di sorprese, questa edizione limitata rimarrà un’esclusiva riservata al mercato di casa, tuttavia questa limitazione non impedisce a tutti gli utenti interessati di sperimentare in prima persona, direttamente sul proprio smartphone, le personalizzazioni software create da OnePlus.

Insomma, pur non potendo avere accesso alla colorazione Lava Red, che rimanda al personaggio di Mao Xiangling in Genshin Impact, o ai 18 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, sfondi e suonerie esclusivi sono già un bel regalo.

In particolare, il pacchetto include due sfondi statici, che potete vedere nella galleria sottostante, e uno in versione animata. Badate bene che le immagini della galleria sono compresse, mentre le versioni originali (1240 x 2772 pixel) sono disponibili al link riportato di seguito.

La personalizzazione di OnePlus include anche un tema basato su Genshin Impact, un design dedicato per l’AoD e varie suonerie. Allo stato attuale, però, solo sfondi e suonerie sono disponibili per tutti, mentre le restanti personalizzazioni richiedono i privilegi di root.

Sfondi, suonerie e personalizzazioni di OnePlus 11R Genshin Impact Edition (Download)

