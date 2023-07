Uno smartphone dopo l’altro, si rinnova la collaborazione tra OnePlus e Genshin Impact: dopo OnePlus 10T e OnePlus 11R, è arrivato il turno dell’attuale modello di riferimento OnePlus 11 5G, per il quale è stata appena annunciata un’esclusiva Genshin Impact Custom Gift Box.

OnePlus 11 5G x Genshin Impact Custom Gift Box ufficiale: cosa contiene

OnePlus, come detto, ha appena annunciato una nuova collaborazione con Genshin Impact per la creazione di un OnePlus 11 5G in edizione limitata. Lo smartphone rimane tecnicamente ed esteticamente invariato, infatti ciò che rende questa limited edition davvero esclusiva è la Gift Box ricca di omaggi dedicati al personaggio del gioco Xiangling e al suo compagno Guoba. La confezione si ispira alle tradizionali scatole bento, è pensata per rappresentare “l’eredità culinaria di Liyue e la ricerca dell’eccellenza culinaria di Xiangling”. Al centro della scatola, finemente rifinita e decorata, si trovano due cassetti che racchiudono svariati articoli personalizzati da collezione — un libro con effetto 3D, carte dei personaggi, spilletta per estrarre la SIM a tema e non solo —, oltre ovviamente allo smartphone.

Date un’occhiata alle seguenti immagini per scoprire OnePlus 11 5G x Genshin Impact Custom Gift Box.

OnePlus 11 5G x Genshin Impact Custom Gift Box in Italia

In sede di annuncio, il produttore ha parlato di un totale di 1.000 unità in vendita al prezzo di 799 dollari tra Stati Uniti e Canada. In tutta Europa, invece, le unità disponibili saranno soltanto 100. Alla luce di ciò, i clienti interessati faranno bene a completare l’acquisto il più rapidamente possibile il prossimo 26 luglio, quando OnePlus 11 5G x Genshin Impact Custom Gift Box verrà messo in vendita a 919 euro (con le cuffie OnePlus Buds Pro 2 in omaggio).

Per l’occasione, il produttore ha lanciato anche un concorso a premi che mette in palio uno smartphone in questa speciale edizione limitata. La campagna parte oggi e si concluderà il 25 luglio. Per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e iscriversi al sito dedicato https://www.oneplus.com/event/genshin nel periodo di validità. Il 31 luglio verrà selezionato in modo casuale un solo vincitore tra tutti i partecipanti idonei; il fortunato utente riceverà via e-mail un codice per riscattare il premio entro 30 giorni. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale.

