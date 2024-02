Durante un evento organizzato in occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Nothing ha finalmente svelato ufficialmente il design del suo nuovo smartphone Android. Andiamo a vedere le anticipazioni riguardanti Nothing Phone (2a), dispositivo in arrivo nei prossimi giorni.

Ecco il design di Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) è uno degli smartphone Android più attesi del momento, e nelle ultime settimane sono spuntate numerose indiscrezioni che hanno in parte anticipato alcune delle specifiche tecniche e il design. Quest’oggi, grazie all’evento tenutosi al Mobile World Congress e alle immagini diffuse dalla stessa azienda, possiamo scoprire alcuni dettagli ufficiali sul nuovo smartphone in arrivo.

Lo smartphone ha ormai ben pochi segreti, considerando tutte le anticipazioni ufficiali (e non) di questi giorni. Secondo l’azienda rappresenta la “prima incarnazione di smartphone con design interno completamente visibile“, sviluppato già pochi mesi dopo il lancio di Nothing nel 2020. Questa scelta integra i componenti del dispositivo nel suo design esterno e mostra le funzioni chiave in un modo innovativo.

Le due fotocamere, con obiettivi integrati all’interno della bobina NFC, nascondono il fulcro dell’intelligenza che alimenta lo smartphone, con il resto dei componenti che viene posizionato con un sistema a griglia circolare; quest’ultimo si estende fino al bordo per creare angoli più arrotondati con un raggio maggiore, conferendo al dispositivo un aspetto più coerente e morbido nelle linee. Il modulo fotografico è sporgente e secondo quanto riferito da Nothing svolge la funzione di stabilizzare il telefono quando è appoggiato su una superficie e di ridurre al minimo il rischio di dita davanti all’obiettivo.

Nothing Phone (2a) dispone di una novità assoluta per il settore: parliamo della copertura unibody ad angolo di 90° che avvolge i bordi per quella che l’azienda definisce “una nuova prospettiva per il design“. Non solo mira a rendere il dispositivo più gradevole lato design, ma lo rende più robusto e migliora notevolmente i risultati dei test di caduta. Per catturare ancora di più l’attenzione, la casa londinese è andata a creare un senso di “equilibrio asimmetrico” in cui la parte inferiore risulta progettata appositamente per interrompere il flusso di quella superiore. In più, il coperchio della batteria è stato progettato ispirandosi al disegno della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli.

Previous Next Fullscreen

Nothing Phone (2a) sarà presentato ufficialmente tra meno di una settimana, il 5 marzo 2024, con l’evento Nothing: Fresh Eyes. Sul sito ufficiale è già possibile inserire il proprio indirizzo email per ottenere “un’offerta di lancio speciale“. Naturalmente ci aspettiamo un dispositivo meno costoso rispetto agli altri due modelli Android già lanciati: in base ad anticipazioni ufficiali e non, lo smartphone dovrebbe arrivare con SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro 4 nm, almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 120 Hz), doppia fotocamera posteriore da 50 MP (con sensore ultra-grandangolare) e batteria da 5000 mAh. In queste ore Nothing ha anche rilasciato un video che vede protagonista proprio lo smartphone in arrivo, pubblicato a breve distanza dal particolare unboxing di ieri.

Leggi anche: Recensione Nothing Phone (2): concreto, ben rifinito e performante, ma il prezzo sale